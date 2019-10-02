“تحدي تتريس” على تويتر

الصباح الجديد – وكالات:

شهدت منصة “تويتر” تحديا جديدا أطلقته مجموعات من أفراد الجيش وخدمات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ونشر الجنود وعمال الطوارئ صورا من الجو، تظهرهم على الأرض مصطفين جنبا إلى جنب مع معداتهم وأسلحتهم وسياراتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تحد جديد يحمل اسم “تحدي تتريس”

ويركز التحدي على وضع المعدات المتنوعة والمركبات بنحو منظم جنبا إلى جنب مع الجنود، أو عمال الطوارئ، بدقة كبيرة لتبدو كأنها مجموعة ألعاب بالحجم الطبيعي.

وبدأ التحدي للمرة الأولى في تشرين الثاني نوفمبر 2018، عندما نشرت دائرة الشــــــرطة النيوزيلندية صورة على “تويتر” شبيهة بالتحدي الحالي، ولكنها لم تحقق أي استجابة، حتى وقت قريب، عندما قام اشخاص في سويسرا بنشر صورة تظهر تنظيما دقيقا للعلامات المرورية وطفايات الحريق وغيرها من المعدات جنبا إلى جنب مع عمال الطوارئ.

حصلت الصورة على انتشار واسع النطاق عبر الإنترنت، باستعمال هاشتاغ #tetrischallenge، والذي استقطب أفراد الجيش والطوارئ من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في التحدي بنشر صور مماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشرطة الفنلندية، والجنود الهنغاريين، والبحرية الماليزية الملكية، والجيش الهولندي.

ويحمل التحدي الجديد اسم لعبة الفيديو الكلاسيكية “تتريس”، لأن الصور تشبه قواعد اللعبة، وكأنها مجموعة “ليغو” نابضة بالحياة.

وبدأ التحدي ينتقل إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ابتكروا صورا طريفة لمحاكاة صور الجيش وخدمات الطوارئ.