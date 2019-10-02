الخارجية تؤكد تبسيط إجراءات سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت وزارة الخارجية، تواصلها مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتبسيط إجراءات منح سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “المستشار محمد هشام الفتيان معاون رئيس دائرة المراسم التقى عبد الهادي أكبر زاده القائم بأعمال سفارة أفغانستان الإسلامية ، وتداولا في إمكانية تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمواطنين الأفغان الذين يرومون أداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام و زيارة العتبات المقدسة”.

وأكد الفتيان أن “وزارة الخارجية على تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وإزالة المعوقات وتبسيط إجراءات منح سمات الدخول لزوار العتبات المقدسة”.

من جانبه ثمن اكبر زادة ، جهود دائرة المراسم في وزارة الخارجية لما تقدمه من مساعدة في تذليل العقبات من أجل قيامه بمهامه على نحو يخدم البلدين الصديقين”.