وزارة النفط تعلن عن كمية إنتاج الغاز بأنواعه لشهر اب الماضي

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة النفط، عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر اب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر اب بلغ 3176 مقمقا باليوم”، مبينة ان “المحروق بلغ 1725 مقمقا باليوم”.

وأضافت الوزارة ان “انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 408 مقمقا باليوم والمحروق منه بلغ 121 مقمقا باليوم، 2768 مقمقا باليوم والمحروق 1604 مقمقا باليوم”.

وبينت الإحصائية ان “انتاج الغاز الجاف بلغ 1260 مقمقا يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5456 طنا يوميا”. واشارت وزارة النفط الى “التقديرات الأولية تفيد بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، مبينة ان نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته”.