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الأمم المتحدة تحث على التهدئة وضبط النفس على اثر الإحتجاجات في العراق

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بغداد – الصباح الجديد :

اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاربعاء، عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.

وودعت الممثلةُ الخاصة في بيان صحفي إلى “التهدئة”، معربة عن “بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وأضاف البيان ان ” هينيس-بلاسخارت تجدد التأكيد على الحق في الاحتجاج وان لكل فردٍ الحقُّ في التحدّث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون.”

وحثت هينيس-بلاسخارت السلطات على “توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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