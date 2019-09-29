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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الفهداوي يكشف دخول الاف الاطنان من اللحوم والأغذية عبر المنافذ غير الرسمية

شؤون عراقية
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طالب عبد المهدي بالتدخل للحد من كارثة تهدد اقتصاد البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية قاسم الفهداوي امس الأحد عن دخول آلاف الأطنان من الخضار ولحوم الدجاج والأسماك والبيض إلى البلاد بطرق غير شرعية، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل شخصيا.
وقال الفهداوي في تصريح له إنه “سيتم استضافة الجهات الحكومية المعنية داخل مجلس النواب لبحث قضية إدخال الخضار واللحوم عبر المنافذ غير الرسمية”. وأضاف أن “الأمر يتطلب تدخل رئيس الوزراء مباشرة للسيطرة على المنافذ غير الرسمية للحفاظ على أمن وسيادة وحياة المواطنين”، مبينا أن “الأسواق المحلية اصبحت عرضة للسلع المنتهية الصلاحية نتيجة التهريب وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية”.
ولفت الفهداوي إلى “أننا ابلُغنا أن جهات حكومية وغير حكومية هي من تشرف على إدخال البضائع عن طريق التهريب للاسواق المحلية دون مرورها بالمنافذ الحدودية الاصلية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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