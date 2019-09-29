الفهداوي يكشف دخول الاف الاطنان من اللحوم والأغذية عبر المنافذ غير الرسمية

طالب عبد المهدي بالتدخل للحد من كارثة تهدد اقتصاد البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية قاسم الفهداوي امس الأحد عن دخول آلاف الأطنان من الخضار ولحوم الدجاج والأسماك والبيض إلى البلاد بطرق غير شرعية، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل شخصيا.

وقال الفهداوي في تصريح له إنه “سيتم استضافة الجهات الحكومية المعنية داخل مجلس النواب لبحث قضية إدخال الخضار واللحوم عبر المنافذ غير الرسمية”. وأضاف أن “الأمر يتطلب تدخل رئيس الوزراء مباشرة للسيطرة على المنافذ غير الرسمية للحفاظ على أمن وسيادة وحياة المواطنين”، مبينا أن “الأسواق المحلية اصبحت عرضة للسلع المنتهية الصلاحية نتيجة التهريب وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية”.

ولفت الفهداوي إلى “أننا ابلُغنا أن جهات حكومية وغير حكومية هي من تشرف على إدخال البضائع عن طريق التهريب للاسواق المحلية دون مرورها بالمنافذ الحدودية الاصلية”.