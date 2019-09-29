القوى الكردستانية تضع اللمسات الأخيرة على قائمة التحالف الكردستاني في كركوك

اتفقت على اسم وشعار ورئيس القائمة

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تجري الاستعدادات بين القوى والاحزاب السياسية في اقليم كردستان على قدم وساق للانتهاء من حسم تشكيل قائمة كردستانية موحدة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في نيسان المقبل.

وعقدت القوى والاحزاب السياسية امس الاحد اجتماعا آخر، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمحافظة اربيل في سياق لقاءاتها المتواصلة، لتسمية رئيس قائمة التحالف الكردستاني والشعار الذي ستحمله القائمة الذي ستمثل الكرد في انتخابات مجالس المحافظات.

وعلى الرغم من الفتور والتوتر الذي يسود العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وتبادل التهم بالتنصل من الاتفاق السياسي الموقع بينهما لتشكيل حكومة الاقليم، وتسمية محافظ جديد لمدينة كركوك عن المكون الكردي، الا ان الجانبين تجاوزا تلك المرحلة بالاتفاق على المشاركة بقائمة موحدة في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها.

واكد عضو في مجلس المحافظة احمد عسكري، للصباح الجديد، ان الحزبين اتفقا في آخر اجتماع على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها بقائمة موحدة، متوقعاً ان يتم حسم منصب محافظ كركوك خلال اجتماع يعقده مجلس المحافظة الاسبوع المقبل.

ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما فيها المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

واضاف العسكري، ان الاتفاق تم على تسمية القائمة باسم (التحالف الكردستاني)، وهو الاسم نفسه الذي اعتمده الكرد طيلة السنوات الماضية.

وسيخوض الكرد الانتخابات بهذه القائمة في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، حيث تضم مناطق متنازع عليها، تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كردستان الذي يتألف من اربع محافظات، وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوضها هي غير المنتظمة بإقليم.

واضاف العسكري في معرض حديثه للصباح الجديد ، إن القوى الكردستانية، ستعقد في وقت قريب سلسلة اجتماعات مع القوى العراقية لبحث الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وتهيئة الاليات المناسبة لادلاء المواطنين بأصواتهم بحرية.

بدوره قال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاحد مع عمر محمد المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي في السليمانية، ان الاتحاد الوطني يعمل على توحيد موقف الاحزاب الكوردستانية للعمل المشترك في بغداد والمناطق المستقطعة واقليم كردستان.

واضاف شيخ عمر» لدينا اتفاق مع الحزب الديمقراطي على انتخاب محافظ كركوك ولدينا مشاورات مستمرة مع بقية مكونات كركوك لدعم مرشح قائمة التآخي، نحن ننتظر الوصول الى اتفاق شامل حول انتخاب محافظ كركوك».

من جانبه، قال عمر محمد: الاجتماع كان ايجابيا وجيداً ويجب على الاحزاب الكردستانية توحيد موقفها والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، ان وحدة الاطراف الكردستانية تصنع الاستقرار السياسي، ونحن نؤيد العمل معاً والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة موحدة.

وبينما اعلن محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم عزمه المشاركة في الانتخابات بقائمة مستقلة، تسعى الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات العربية في كركوك لتشكيل تحالف سياسي للدخول في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة موحدة منعاً لتشتت اصوات الناخبين العرب والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.

واعلنت الجبهة العربية الموحدة الاسبوع الماضي عن تشكيل تحالف سياسي للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وطالبت جميع الاحزاب والاطراف السياسية العربية بالانضمام الى التحالف.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم 5 تشرين الاول من العام الجاري موعدا لتسجيل التحالفات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات.

وتنص المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بكركوك في أحد فقراتها اجراء التدقيق قبل اجراء الانتخابات وتنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه «ستة أشهر» من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 35، تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية، على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.

واجريت اخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في 2013 في العراق، عدا محافظة كركوك التي لم تشارك في العملية منذ 14 عاما، بسبب عدم اتفاق ممثلي المكونات على تدقيق سجل الناخبين وتطبيع الاوضاع في كركوك.