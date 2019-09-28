درجال يطالب بتشكيل هيئة مؤقتة لحين اجراء انتخابات جديدة اتحاد الكرة

تفعيل التذاكر الإلكترونية في مباراة الوطني امام هونغ كونغ

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب النجم الدولي السابق، عدنان درجال، بتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة ملف اتحاد الكرة لحين اجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة في المدة المقبلة، موضحا ان الانتخابات ستعاد حتى وان لم يأتي قرار محكمة كاس لان لدينا الوثائق التي تثبت للقضاء العراقي ما شهدته من خروقات، مؤكدا انها انتخابات باطلة.

وقال انا متنازل عن حقي الشخصي عن المحكومين، لكن الحق العام يبقى للقضاء العراقي، مشيرا إلى انه لا يفكر مطلقا برئاسة الاتحاد، حيث عرض عليه تولي منصب رئاسة الاتحاد لكن رفض بحسب قوله في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول امس.

واضاف: لست سعيدا بوجود اشخاص في السجن، لكن حاولنا جاهدين لكن الامور وصلت غلى طريق مسدود، مبينا ان الاجتماعات متواصلة من اجل تلافي أي عقوبات على العراق وليتأكد الجميع ان الانتخابات لاتحاد الكرة كانت باطلة.

هذا وخول رئيس اتحاد كرة القدم المركزي عبد الخالق مسعود، وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض للتفاوض مع الكابتن درجال بشأن القضية والمحكمة وتداعياتها.

من جانب اخر، أعلن مدير شركة «المنارة» للتسويق الرياضي، متعهد تذاكر مباريات العراق، عادل غفوري، عن تفعيل التذاكر الالكترونية في مباراة العراق أمام هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى (كأس العالم 2022 & كأس آسيا 2023).

وسيواجه العراق نظيره هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية من التصفيات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال غفوري إن «دخول الجماهير الرياضية إلى ملعب البصرة الدولي في مباراة العراق المقبلة أمام هونغ كونغ، سيكون عبر البوابات الالكترونية، حيث سيتم تطبيقه للمرة الأولى في العراق».

وأوضح، أن «التذكرة سيكتب عليها رقم المدرج الخاص ورقم البوابة التي سيدخل من خلالها»، مبيناً ان «الشركة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، خصصت 500 موظف لإرشاد الجماهير الى أماكن جلوسهم».وأشار إلى أن «هذه العملية ستسهم بشكل كبير في انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب وستحد ايضاً من عمليات تزوير التذاكر، وفي حال نجحت سيتم تطبيقها بجميع المباريات المقبلة».

وأضاف غفوري، أن «التذاكر ستكون متاحة للجماهير بعد خمسة أيام، وسيكون سعر التذكرة 5 آلاف دينار عراقي فقط»، مبيناً ان «الشركة ستعلن أماكن بيع التذاكر خلال الأيام المقبلة».