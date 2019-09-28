حيدر ستار فخور بمشاركته G1

بغداد ـ الصباح الجديد:

عبر اللاعب الموهوب برياضة التايكواندو، حيدر ستار، عن فخره بالمشاركة الاولى له على الصعيد الخارجي ممثلة في بطولة بيروت المصنفة G1 التي اختتمت في لبنان بمشاركة واسعة لنحو 600 لاعب من شتى الفئات.

واشار إلى ان المشاركة الخارجية الاولى له تسهم في تعزيز ثقته بقدراته وتنمية مهاراته التي كسبها في تدريباته المنتظمة باعتباره عضوا في صفوف المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالتايكواندو، وتمت دعوته لصفوف المنتخب الشبابي في ضوء التصفيات التي اجريت للاعبي التايكواندو باشراف الملاكات التدريبية المشرفة على المنتخبات الوطنية في البطولة الدولية.

وذكر انه كان ضمن وفد منتخب الشباب واشترك في البطولة بوزن 55 كغم، مشيرا إلى ان زميله مؤمل حيدر خطف الوسام الذهبي للعراق في نزالات البطولة، بين 15 وسامأً كانت حصيلة العراق توزعت بين 12 للمنتخبات الوطني «الناشئين والشباب والمتقدمين» و3 أوسمة لفريقي البصرة وأمانة بغداد.

واشار إلى انه يثمن دور الملاك التدريبي المشرف على المنتخبات في البطولة الذي تألف من نبيل قاسم للوطني وعقيل عبد المطلب وصفاء جبار للشباب وعبد الحسين عباس ومحمد جاسم للناشئين.