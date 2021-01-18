ورشة عمل عن العقلية الريادية والمحاكاة لاداء تجارب مختبر انتقال الحرارة

«الصباح الجديد» تتابع فعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز

البصرة – سعدي السند:

عقدت شعبة النشاطات الطلابية في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز وبرعاية عميد الكلية الدكتور سامي هاشم الساعدي وبإشراف رئيس قسم إدارة وتسويق النفط والغاز المدرس المساعد عدي حسين علي ، ورشة عمل بعنوان (العقلية الريادية واستراتيجيات ريادة الأعمال) وقد حاضر فيها طالبتا المرحلة الرابعة ( الاء عباس ياسين وميسون حسين خضير ) وادار الورشة عميد الكلية على قاعة المؤتمرات المركزية في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز .

اهمية العقلية الريادية واستراتيجيات العقلية الريادية

واستعرضت الباحثتان مفهوم ريادة الاعمال واهمية العقلية الريادية واستراتيجيات العقلية الريادية في النمو والازدهار واهمية العلاقات العامة المهنية وتطوير شبكة العلاقات وفرص الانطلاق وخوض المخاطر الذكية .

وبينت آلاء بانه اذا كان طريق رواد الأعمال مليئًا بالصعوبات ومفعمًا بالتحديات فإن العزيمة القوية والإرادة هي أحد المتطلبات الجوهرية لريادة الأعمال فليس بغريب أن تكون العقلية القوية أساس الفكر الريادي ، واكدت في ورقتها البحثية بان أبرز سمات هذه العقلية تظهر في كون أصحابها لا يسمحون لأحد بالسيطرة عليهم، ولا يتركون مصائرهم في يد الظروف أو الافراد، بل هم دائمًا مبادرون، يفعلون ما يرونه صوابًا، حتى ولو خالف الجميع، وهل ريادة الأعمال سوى التميز والتفرد والثقة بالنفس.

العقلية الريادية تبنى عن طريق تحويل المشاكل الى فرص

واشارت الباحثة ميسون الى ان العقلية الريادية تبنى عن طريق تحويل المشكلات الى فرص والتمتع بالجراة في تحقيق الاحلام والثقة بالنفس واكتشاف الذات وتفعيل الافكار الحماسية والمميزة والتميز الدائم بالعمل وطرح الافكار الاستثنائية ، كما استعرض الباحثة خطوات النجاح لبناء الشركات الريادية الناشئة والناجحة متطرقة لامثلة عالمية ومنها العديد من مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة البارزة في العالم الان.

استخدام المختبر الافتراضي ( المحاكاة) لاداء تجارب

ونظمت كلية هندسة النفط والغاز محاضرة علمية في استخدام المختبر الافتراضي ( المحاكاة) لاداء تجارب

حاضرت فيها التدريسية في قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات رشا ناصر لعيبي بحضور نخبة من اساتذة وطلبة الكلية .

واشارت لعيبي ان الدراسة المطروحة تهدف الى استخدام المختبر الافتراضي ( المحاكاة) لاداء تجارب مختبر انتقال الحرارة في ظل جائحة كورونا وذلك لان المختبر الهندسي من اهم المجالات التي تساهم في تحويل المفاهيم المجردة الى مفاهيم ملموسة لذا فهو يعمل على رفع الخبرة العلمية والعملية للطالب ويساعد في توفير تصور ديناميكي للعمليات الصناعية الداخلة في مجال الطاقة كما ذكرت ان المختبر يشكل اساساً لفهم كثير من الحقائق والقوانين وتطبيقاتها العلمية.

وفي ختام المحاضرة طرح الحضور بعض الاسئلة المتعلقه بكيفية انجاح المختبر الافتراضي واجابت لعيبي عن الاسئلة .

تحول الصناعة الاستكشافية والانتاجية

ونظمت كلية هندسة النفط والغاز محاضرة علمية بعنوان تحول الصناعة الاستكشافية والانتاجية نظرة مقربة على مراكز عمليات التحكم عن بعد ROC، وحاضر فيها التدريسي في قسم هندسة النفط والغاز المدرس المساعد نجاح سعيد عبد الرضا بحضور نخبة من اساتذة وطلبة الكلية أوضح ان السنوات العشر الاخيرة قد تبنت الشركات النفطية الكبرى وشركات الخدمات النفطية الساندة لها تقنيات غير تقليدية لمعاجة الازمات السياسية والاقتصادية المتمثلة بتغيرات اسعار النفط ونتاجها على سوق العمل والعمالة المشتغله بهذا القطاع اذ ان التكنولوجيا المقدمة تعالج الازمات الأقتصادية.

كما أشار الى ان استمرار عملية الانتاج في ظل ظروف كورونا والحجر المنزلي جاءت من خلال التقنيات الحديثة مثل مراكز التحكم عن بعد والتي تمثل مراكز متخصصة مجهزة بأحدث العتاد التقني والألكتروني يدار من قبل افراد ذوي خبره لايتطلب حضورهم الى موقع العمل في برج الحفر او منشآت الانتاج وحسب مجلة ويل ستريت فأن شركة شلمبرجر الرائدة في مجال الخدمات النفطية تمكنت من خلال تقنية العمليات عن بعد والى النصف الثاني من هذا العام من حفر 1250 بئرا حول العالم بعدد افراد مهندسين عمليات عن بعد بواقع 250 مهندسا.

وذكر عبد الرضا ان هذه الابتكارات الخلاقة لها دور كبير في رسم مستقبل السياسة الاقتصادية لكبرى شركات النفط المعروفة بأسم الاخوات السبع والتي تعمل ضمن ثلاث محاور : تقليل النفقات التشغيلة ، تحسين الاداء من خلال الاعتماد على التكنولوجيا بدل الانسان ، ضمان استمرار هذه الشركات وبقاءها على المدى البعيد من خلال استحواذها على اسواق السوق المنافسة وفي ختام المحاضرة جرت مناقشات من قبل الحضور واجاب عن الأسئلة الموجه اليه بهذا الخصوص.