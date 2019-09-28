شرطة الهند تشدد القيود في كشمير بعد احتجاجات تؤيد خطاب رئيس وزراء باكستان

الصباح الجديد ـ وكالات :

شددت‭‭ ‬‬السلطات في الجزء الخاضع للهند من إقليم‭‭ ‬‬كشمير القيود على الحركة امس السبت لمنع أي احتجاجات محتملة بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حذر خان من «حمام دم» بمجرد أن ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي حظت به المنطقة لعقود واعتقلت الآلاف.

وبعد وقت قصير من الكلمة، ترك المئات من سكان كشمير منازلهم ورددوا الهتافات دعما لخان في وقت متأخر ليل الجمعة داعين إلى استقلال كشمير.

وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات فان تابعة للشرطة ومزودة بمكبرات للصوت أذاعت يوم السبت نبأ القيود على الحركة في بعض أجزاء كشمير كما انتشرت قوات إضافية لمنع خروج أي احتجاجات.

ومنعت القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقال مسؤول بالشرطة «كان هذا لازما بسبب خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من مدينة سريناجار الليلة الماضية بعد وقت قصير من كلمة عمران خان».

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة للتوتر والخلاف بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا واللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل منهما جزءا من كشمير وتطالب بالسيادة عليه بالكامل.