سيلين ديون تحيي حفلا في لبنان

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت صفحة مهرجانات بيبلوس الدولية ان الفنانة الكندية -العالمية سيلين ديون ستحيي حفلا في لبنان الصيف المقبل وتحديدا في منطقة جبيل ضمن جولتها العالمية: Courage World Tour 2020

وعبر صورة نشرتها ادارة المهرجان كتب عليها “أراك قريبا يا بيروت، مع حبي سيلين!” وما ان أعلن الخبر حتى انتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي واثار ضجة كبيرة، اذ ان محبي سيلين كثر في العالم العربي بنحو عام ولم يتخيلوا انها ستضم لبنان الى جولتها الموسيقية العالمية السنة المقبلة، وفرحوا بهذا الموضوع حتى بدأوا يشكرونها بمجموعة هاشتاغ انتشرت على تويتر، واعيد تغريدها الاف المرات، تعبيرا من اللبنانيين عن محبتهم وامتنانهم لديون.

وافتتحت ديون جولتها العالمية “Courage” في مدينة كيبيك الكندية، وقد حضرها عشرون ألف شخص، في عودة إلى مقاطعتها التي نشأت فيها، بعدما أمضت 16 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية.

واكتظ مركز فيديترون بالمعجبين، الذين إستقبلوا ديون بالتصفيق الحار، ما جعلها تبكي فرحاً وتشكر جمهورها الوفي.

وقالت: “أنا متوترة جداً.. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها بهذا الشكل في عرض، قبل ذلك كان لدي شريك خبير في ذلك”، في إشارة منها إلى زوجها الراحل رينيه أنجليل.