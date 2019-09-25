  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الجدل البيزنطي!

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في الوقت الذي يشهد العالم تطوراً سريعاً في جميع مناحي الحياة ، وتجتهد مراكز البحث والتكنلوجيا على ادخال احدث التقنيات والابتكارات والوسائل والادوات في كافة تفاصيل حياتنا ، وتكون جزءاً لايتجزأ منه ، مازال البعض عندنا يعيش نطاق خارج الخدمة ، ويغرد على ليلاه بعيداً عن مايدور من حوله ، كإنه يعيش في جلباب جده السادس عشر!
تناقضات كثيرة بين من يعمل من أجل الإبتكار والإبداع والإستثمار والتطور ، ليفرض عليك منتجاً تجارياً أو سلعة أستهلاكية أو عملاً فنياً مقابل ثمن ، كمالية كانت أو حاجة تقتضيها الضرورة لاقتنائها وغير ذلك ، في مقابل كل ذلك .. هناك من يفرض عليك رأياً أو حديثاً أو تصريحاً ،أونقاشاً أو حواراً مزعجاً بائساً لايُسمن ولايُغني من جوع ، فان ذلك يكون أشد وطئاً علينا ، رغم انه يقدم ” مجانياً “لايكلفنا شيئاً، لكنه قد يكون “باهض” الثمن في أحيان كثيرة لانه يسهم في تدمير الدفاعات المناعية لإعصابك ، يرفع ضغط الدم ويصيبك بالسكري
لاسامح الله !
ربما انه “قدر ومكتوب ” ان نشهد شريحة تعشق وتستمتع بالجدل والنقاش العقيم ، يفوق ما وصفه البعض ب”الجدل البيزنطي ” !
الكثير من ممن يدخلون في سباق “الجدل” لايعرفون عن هذا الوصف شيئاً ، وربما أنهم لايعرفون ان التاريخ يعيد نفسه ، فالبلاد تواجه تحديات كثيرة ، بينما ينشغل الكثير من “ساسته ” في “الجدال ” والمساجلات ، كما كان يحدث عندما حاصر السلطان العثماني محمد الفاتح الامبراطورية البيزنطينة بهدف أسقاطها والسيطرة عليها ، بينما كان البيزنطيين يواصلون جدالهم ونقاشتهم الدينية والسياسية ، وأنتقادهم وتكفريهم بعضهم للبعض الآخر، بينما البلاد تواجه الانهيار !
هؤلاء مثلهم كمثل لم يقرأوا كتاباً أو مجلة ولم ينظروا أو يتأملوا في لوحة فنية ،ولم يستمتعوا بمشاهدة منظر طبيعي ، او يستمعوا الى موسيقى شرقية كانت أم غربية !
يقال ، خرج رجلان معاً للصيد ، فشاهدا سواداً من بعيد ، فقال أحدهما للآخر : إن هذا السواد البعيد غراب ، وقال صديقه الثاني : لا إنها عنزة ، وأصر كل منهما على رأيه بشكل قاطع ..
فقام الرجلان بالتحرك في اتجاه هذا الشيء الأسود ، حتى اقتربا جداً منه ، فإذا بهذا الشيء الأسود غراب وقام بالطيران خوفاً منهما ، وحين طيرانه أفزعهما أيضًا ، فولى كلاهما هاربين ، وأثناء جريهما بعيداً ، قال الرجل الأول لصديقه : أرأيت ، ألم أقل لك من البداية ان هذا الشيء الأسود الذي رأيناه غراب ؟
فرد عليه الآخر بإصرار وقال : عنزة ولو طارت ، وقد صارت جملته عنزة ولو طارت ، مثَل توارثته الأجيال ، حيث أنه يتردد هذا المثَل ، حينما بقال للحمقى الذين يتشبثون برأيهم الخاطئ ، ولا يتراجعون عنه أبداً ، حتى إذا ظهر دليل قاطع لخطأهم .

• ضوء
الموت وحده يوقف “لسان ” صاحبه عن الجدال !

عاصم جهاد

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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