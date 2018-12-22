متسابقو الصناعة أولاً للمتقدمين ودهوك يعتلي ترتيب الشباب

في ختام دوري الدراجات

اربيل ـ ساجد سليم

اختتمت في محافظة اربيل منافسات المربع الذهبي بالدراجات التي جرت سباقاته على طريق شقلاوة باشراف مباشر من قبل الاتحاد العراقي المركزي للعبة وشهدت السباقات منافسة شرسة لجميع الفئات الاربعة متقدمين وشباب وناشئين ونساء حيث احرز منافسات المتقدمين نادي الصناعة للمرة السابعة على التوالي وحل نادي كويسنجق بالمركز الثاني وجاء نادي بابا كركر من كركوك بالترتيب الثالث اما سباقات الشباب فقد احرز منافستاها نادي دهوك بالمركز الاول ونادي النجدة بالمركز الثاني وحل اربيل بالترتيب الثالث .وفي منافسات الناشئين هيمن فريق اولاد راجي التخصصي باحرازة جميع السباقات واستحق بتحقيق المركز الاول فرقيا وحل نادي كارة من دهوك بالترتيب الثاني والترتيب الثالث لنادي اربيل اما منافسات النساء فقد احرز منافساتها نادي نوروز من السليمانية والوصافة من نصيب نادي عفك من الديوانية .

المؤتمر الفني

سبق البطولة المؤتمر الفني للبطولة والذي جرى في قاعة المؤتمرات بنادي اربيل الرياضي بحضور كافة ممثلي ومدربي الاندية التي تاهلت الى المربع الذهبي وادار المؤتمر الفني محمود عزيز رئيس الاتحاد العراقي المركزي واحمد صبري امين سر الاتحاد وموسى محسن نائب رئيس الاتحاد والدكتور علي حميد الامين المالي وكاظم دليح كرم رئيس لجنة الحكام والدكتور سمير راجي وهشيار فريق واري يوسف وقبل بداية المؤتمر القى رئيس الاتحاد محمود عزيز كلمة رحب فيها بجميع الفرق المشاركة وحكام البطولة قال فيها اولا اقدم التهاني للاعضاء الجدد اللذين حصلوا على ثقة الهيئة العامة للاتحاد وتمنى لهم الموفقية والنجاح الدائم كما قدم عزيز شكره الجزيل للاعضاء السابقين اللذين لم يحصلوا على ثقة عمومية الاتحاد وهم الدكتور ميري عبد زيد وحربي خالد وسامان رحمان وسامي لعيبي لما قدموه خلال فترت تواجدهم في الاتحاد وتمنى لهم الموفقية والنجاح الدائم واضاف من خلال كلمته قائلا ان ابواب الاتحاد مفتوحة لهم ونقدم لهم ونستقبل منهم كل مايخدم الدراجة العراقية .وبعدها تم شرح مفصل عن السباقات ومكان الطريق ومسافات الطريق وبعدها ترك الامر للجنة الحكام ومن ثم تم توزيع الارقام على الاندية وسحب قرعة السباقات للفئات الاربعة .

سباقات اليوم الاول

جرت سباقات اليوم الاول واول السباقات لفئة المتقدمين للفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 48كم احرز منافسات السباق نادي الصناعة بالمركز الاول ونادي كوية بالمركز الثاني ونادي بابا كركر بالمركز الثالث .وفي سباقات الشباب لسباق الفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 39كم واحرز منافساتها نادي دهوك بالمركز الاول وحل نادي النجدة بالمركز الثاني ونادي اربيل بالترتيب الثالث .وفي سباقات الناشئين للفردي العام لقطع مسافة 30كم احتل متسابقي نادي اولاد راجي الترتيب من الاول الى الخامس عن طريق لاعبية حسين وعباس فاضل راجي وحسين جليل وعلي جعفر وعلي موسى .اما النتيجة الفرقية من الفردي العام اسفرت عن فوز اولاد راجي بالمركز الاول ونادي كارة بالمركز الثاني ونادي اربيل ثالث الترتيب وفي سباقات النساء لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 15كم حيث جاءت بالمركز الاول المتسابقة هدير نعمة من نادي الاتحاد البصري والمركز الثاني من نصيب مزدة رفيق من نادي نوروز وجاءت زهراء كطران من عفك بالترتيب الثالث والمركز الرابع للاعبة نوروز سوزي دلشاد .اما سباقات الفردي ضد الساعة للمتقدمين لليوم الثاني لقطع مسافة 30كم حيث جاء بكل جدارة واستحقاق لاعب الصناعة احمد مهند بالمركز الاول وحل ثانيا الكابتن ياسر ضياء الدين من الصناعة وجاء اياد محمد من نادي بابا كركر بالمركز الثالث.

وفي سباقات الناشئين للفرقي ضد الساعة لقطع مسافة 30كم حيث جاء نادي اولاد راجي بالترتيب الاول ونادي كارة بالمركز الثاني وحل نادي اربيل ثالث الترتيب في هذا السباق .وفي سباقات الشباب لسباق الفردي العام لقطع مسافة 75 كم فقد جاء نادي دهوك بالترتيب الاول عن طريق لاعبية بارفان قاسم وسربست عبداللة ونوزاد مصطفى وحل لاعب النجدة سيف عماد رابعا .اما النتيجة الفرقية من الفردي العام لهذا السباق فقد جاءت مايلي نادي دهوك اولا ونادي اربيل ثانيا ونادي النجدة ثالثا .اما منافسات النساء لسباق الفردي العام لقطع مسافة 30كم فقد جاءت المحترفة السورية ربى حلاني من نادي عفك بالمركز الاول اما لاعبة نوروز اميمة انوف ايضا محترفة سورية بالترتيب الثاني وحلت لاعبة عفك زهراء كطران بالترتيب الثالث وفي النتيجة الفرقية لهذا السباق هي نادي نوروز بالمركز الاول ونادي عفك بالمركز الثاني وفي منافسات اليوم الثالث والاخير للمربع الذهبي وكان من اقوى السباقات لفئة المتقدمين وهو سباق الفردي العام لقطع مسافة 90كم حيث هيمن لاعبوا الصناعة على هذا السباق بكل جدارة عن طريق بلاعبيه ياسر ضياء الدين واحمد مهند واحمد كاظم وجاسم هاني واحمد عدنان وسجاد محمد والي حيث دخلو ستة لاعبين الى خط النهاية موحدين والنتيجة الفرقية هي نادي الصناعة اولا وكويسنجق ثاني الترتيب وبابا كركر ثالث الترتيب.

اما سباقات الشباب للفردي ضد الساعة لقطع مسافة 24كم الاول بارفان قاسم من دهوك والثاني سيف عماد من نادي النجدة والثالث نوزاد مصطفى من دهوك .اما سباقات الفرقي ضد الساعة للنساء لقطع مسافة 15كم فقد حل نادي نوروز اولا ونادي عفك ثانيا .

حفل التتويج

بعد نهاية البطولة اقام الاتحاد احتفالية كبيرة بتتويج الفرق الفائزة ومن ضنتها تكريم المنتخبات الوطنية التي شاركت في البطولة العربية في الجزائر وقام بتكريمهم رئيس الاتحاد محمود عزيز وشمل التكريم اللاعبين والمدربين والاداريين للفئات الاربعة وبعدها قدمت الجوائز من قبل بعض الضيوف منهم بختيار فرحان مدير الشباب والرياضة في اربيل وليث خليل مدير مكتب رئيس اتحاد كرة القدم واعضاء الاتحاد احمد صبري والدكتور علي حميد وموسى محسن نائب رئيس الاتحاد وكاظم دليح كرم والدكتور سمير راجي وهشيار فريق واري يوسف كما شمل التكريم حكام البطولة اللذين كانوا فعلا حياديين واهلا للمسؤلية وهم علاء شاكر رزوقي وكريم القصاب ووليد خالد وفؤاد حمد صالح والدكتور ودود خالد ومظفر حميد وياسين طاهر وعادل عبدالرحمن وامير محمود ورزكار حميد .كما قدمت هدايا للاعلاميين والمصورين اللذين واكبوا البطولة.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات