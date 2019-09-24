محافظ الديوانية يعتزم تحويل المحافظة الى مركز تجاري واعد للاستثمار

يطمح ان تكون عاصمة العراق الزراعية

الديوانية – الصباح الجديد

اكد وزير التجارة الدكتور محمد العاني في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته الى محافظة الديوانية على اهتمام الوزارة بمبادرة تحويل الديوانية الى عاصمة العراق الزراعية مشيرا الى سعي وزارته لتنفيذ خطة خلال المرحلة المقبلة تهدف الى انشاء سايلوات لتخفيف الزخم خلال موسم تسويق الشلب مؤكدا على اهمية زيارته الى محافظة الديوانية واستماعه لمسؤوليها لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تقضي على المشاكل لرفد المنتوج المحلي .

من جانبه اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان سعي ادارته لتحويل المحافظة الى مركز تجاري من خلال الاهتمام الواسع بالقطاع الزراعي ومراكز التخزين وتنفيذ مشاريع متنوعة مشيرا الى ان جهود حثيثة تبذل لتنفيذ خطة شاملة تحت مسمى – الديوانية عاصمة العراق الزراعية – والتي لاقت اهتمام الجهات العليا بما فيها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وعلى هامش المؤتمر قال الشعلان في تصريح خص به – الصباح الجديد – ان الحكومة المحلية في محافظة الديوانية جادة بتقديم كافة انواع التسهيلات للشركات الاستثمارية التي تروم تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات مذكرة بالمؤهلات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة ومن ابرزها الاستقرار الامني والموقع الجغرافي وتوفر الفرص الاستثمارية , في وقت اعلنت فيه عن مباشرتها باتخاذ الاجراءات المناسبة لتحسين واقع الخدمات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء خصوصا في قطاعات المجاري وتاهيل الشوارع وصيانة الشبكة الكهربائية , واكدت على تفعيلها للدور الرقابي لضمان سير العمل في مختلف الدوائر والجهات الحكومية بشكل يلبي تطلعات المواطنين واعلنت عن اتمامها الاستعدادات لتنفيذ الخطة الامنية والخدمية الخاصة بحماية وخدمة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقال محافظ الديوانية ان المحافظة تؤكد تعاونها التام مع الشركات الاستثمارية التي تنوي تنفيذ مشاريعها في المحافظة وبمختلف القطاعات مشيرا الى ان الديوانية تتمتع بميزات استثمارية يبحث عنها المستثمر من ابرزها الاستقرار الامني الذي عرفت به المحافظة وتوفر الفرص الاستثمارية الكافية وفي قطاعات كثر والموقع الجغرافي الذي تمتاز به الديوانية كمدينة قريبة من المحافظات الاخرى وقربها من الخط الدولي فضلا عن وجود الرغبة لدى الحكومة المحلية بأنشاء مشاريع استثمارية تخدم المواطنين وترفد اقتصاد البلاد مشيرا الى حاجة المحافظة لعديد كبير من المشاريع الاستثمارية ومنها في تحسين واقع الزراعة والصحة والتعليم والترفيه وغيرها من قطاعات حيوية بحاجة الى مشاريع كبيرة ترفد مشاريع بنيتها التحتية الضعيفة ولفت المحافظ الى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية التي نفذت في مراحل سابقة حققت نجاحا ملموسا وغيرت الى حد ما من واقع الديوانية .