الرافدين توطن مزيدا من رواتب الموظفين

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها .

واشار البيان الى انه بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.