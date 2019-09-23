السيارة الأكثر سوادا في العالم من “بي أم دبليو”

الصباح الجديد – وكالات:

اشتركت شركتا “بي أم دبليو” و”ساري نانو سيتستمز” في تصنيع أول سيارة مطلية بـ”فانتابلاك”، “طبقة تمتص أكثر من 99 في المئة من الضوء المرئي”. ويجعل هذا اللون بي أم دبليو “إكس 6” الجديدة، التي تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات الحالي، السيارة الأكثر سوادا في العالم.

وبحسب شركة “ليفيتيشن 29″، التي تعاونت مع “ساري نانو سيستمز” وبي أم دبليو، فإن النظر إلى السيارة يمكن أن “يفسره المخ على أنه يحدق في حفرة أو فراغ”.

وقالت الشركة إن سواد الطلاء السطحي يتسبب في رؤية العين البشرية لمزايا أقل تحديدا للسيارة، ويجعلها تبدو ثنائية الأبعاد.

وعلى الرغم من أن هذا قد يتسبب في “فقدان” أجزاء مرئية من تصميم هيكل “إكس 6″، إلا إن ميزات أخرى، مثل الشبكة الأمامية التقليدية لسيارات بي أم دبليو، في مقدمة السيارة تبرز بوضوح، كما أنه يبرز المصابيح الأمامية المزدوجة والمصابيح الخلفية.

ووفقا للمعلومات، فقد استغرق العمل في المشروع حتى اكتمل نحو عشرة أشهر.

وقال مدير “ليفيتيشن 29” بنيامين مايلز “إن سيارة فانتابلاك الأولى علامة واضحة وكبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأحلام لمشاريع كبيرة، وتفتح الطريق لمزيد من المفاهيم واسعة النطاق.