  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
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النحل يعيق إقلاع طائرة لساعات

منوعات
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الصباح الجديد – وكالات:
تأخرت رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، بسبب سرب من النحل كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.
وهاجم النحل الموظفين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن الرحلة التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق.
واضطر الموظفون لتوجيه خرطوم المياه نحو سرب النحل، بمساعدة من إدارة إطفاء المطار.
وقال المسؤول في مطار الهند، كوشيك بهاتشاريا: “لقد نشرنا الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، واستغرق الأمر نحو ساعة متواصلة من رش المياه”.
ولاحظ الطيارون وجود النحل في أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، ليقوموا بإيقاف الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل للمحركات.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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