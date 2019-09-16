إتلاف حمولة 4 برادات من الخضروات في منفذ زرباطية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إتلاف وحرق 4 أنواع من الخضراوات غير مسموح باستيرادها في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “كوادرها اتلفت خضراوات الطماطم، الخس، الفلفل، اللهانة محملة في 4 برادات وبواقع وزن إجمالي 80 طناً غير مسموح باستيرادها بغية حماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.

وأضاف البيان، أنه “تمت عملية الاتلاف وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة”