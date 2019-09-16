رئيس الوزراء يرفض استقالة وزير الصحة

بغداد – الصباح الجديد

اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، عن رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالة وزير الصحة علاء العلوان.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، تابعته “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة”، مبينا أن “استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلمه منصبه بسبب تعرضه لضغوط”.

وأضاف “طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل”، لافتا إلى أن “التدخلات السياسية والمصالح الحزبية مهيمنة على الحكومة وتتدخل بعملها”.

تجدر الاشارة إلى ان وزير الصحة علاء العلوان قدم امس الاحد، استقالته من منصبه.