  • الثلاثاء , 12 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القضاء يستقدم وزير الزراعة السابق مجددا ويتهمه بالكذب

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أمرت محكمة تحقيق الكرخ/ بغداد باستقدام وزير الزراعة السابق مجددا بشأن المعلومات التي صرح بها كذبا في لقاء مع إحدى الفضائيات حسبما جاء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه .

واورد البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن ” أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك”.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ قررت في 5 آيار الجاري استدعاء وزير الزراعة {السابق} صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن الحسني قد “أنكر الوزير هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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