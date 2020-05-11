بعد شهرين من الاجراءات الصارمة اللجنة العليا تقرر الغاء حظر التجوال بين مدن الاقليم

مشاف الاقليم لم تسجل اية اصابة جديدة بكورونا منذ خمسة ايام

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

بعد نحو شهرين من فرض حظر التجوال بين محافظات ومدن الاقليم قررت اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورنا في الاقليم، الغاء قرارها السابق واعادة حرية التنقل داخل المدن وبين المحافظات، وذلك بعد اقتراب الاقليم من اعلان السيطرة على فايروس كورونا ومنع انتشاره.

وقال وزير الصحة في حكومة الاقليم الدكتور سامان برزنجي في تصريح، “اننا اليوم ندخل اليوم الخامس الذي لم تسجل فيه اية اصابة جديدة لحد الان في الاقليم بفايروس كورونا”.

واشار الى، ان اللجنة العليا لمكافحة كورونا قررت رفع بعض من القيود المفروضة على المواطنين ورفع حضر التجوال عن التنقل بين المدن واعادة فتح الدوائر الخدمية والمساجد ودور العبادة.

واضاف برزنجي، على المواطنين الالتزام بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية والتقيد بالارشادات وعدم الاستهانة، مؤكدا ان حظر التجوال سيتم رفعه رسميا في الاقليم اذا ما تجاوب المواطنين مع ارشادات وزارة الصحة والجهات المعنية.

من جانبه قال محافظة السليمانية هفال ابو بكر في تصريح للصباح الجديد، ان الاجراءات المتخذة تنقسم الى نوعين احداها مرتبط باللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، والاخرى مرتبطة بوزارة الصحة والوزارات المعنية واللجنة العليا للتصدي لفايروس كورنا في السليمانية والوحدات الادارية الاخرى.

واضاف،”اننا قدمنا مقترحات الى اللجنة العليا برفع حضر التجوال داخل المحافظات ومع بعضها البعض في الاقليم”، واعادة فتح الاماكن العامة من مطاعم ومقاهي وكافيهات وفنادق.

واضاف سيبدا الدوام الرسمي بمحافظة السليمانية من يوم الاثنين (11/5/2020) بنسبة 30% وسيتم اعادة النظر به مع استمرار التأكد من خلو الاقليم من الفايروس.

واكد ان تعليمات صدرت الى المساجد ودور العبادة لاتخاذ اجراءات السلامة الصحية والوقاية من الاصابة بالفايروس، منها منع حصول تجمعات وعدم الاطالة بخطب الجمعة والجماعة وعدم استخدام او توزيع الاطعمة والمأكولات في المساجد.

واشار الى ان اللجان المختصة ستستمر بمراقبة واجراء الفحوصات اللازمة للبضائع والسلع التي تدخل الى الاقليم من دول الجوار، ولن يسمح بدخول اية مركبة او سائقها دون اتخاذ اجراءات السلامة الصحية والتأكد من خلوها من مخاطر نشر الفايروس.

وحول اعادة فتح المطارات وعودة الرحلات اليها، اكد ابو بكر، ان ذلك مرتبط بسلطة الطيران العراقية والرحلات والدول التي ينتقل مواطنيها الى العراق وبالعكس، واضاف ان المطارات ستكون اخر مرحلة في اطار الغاء التقيد على حرية التنقل، بعد فتح الاسواق والدوائر والمدارس والجامعات، مبيناً “اذ ما تأكدنا من عدم وجود مخاطر ممن عودة انتشار الفايروس والسيطرة عليه في دول الجوار والعالم وعدم تسجيل حالات جديدة فاننا سندعو الى فتح المطارات والمنافذ الحدودية”.

واكد ان تقيد المواطنين بشروط السلامة الصحية العامل الاساس في منع انتشار الفايروس والاستمرار في رفع القيود على حركة وتنقل وعمل المواطنين.

الى ذلك طالب مدير عام دائرة الصحة بمحافظة السليمانية، الدكتور صباح هورامي حكومة الإقليم باستئناف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية بنسبة 30% مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإلتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لمكافحة فايروس كورونا.

وقال هورامي في تصريح لوسائل اعلام كردية، ان مديرية الصحة واللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا وجهت طلباً الى حكومة إلاقليم لإعادة استئناف دوام الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بنسبة 30%.

وأشار الى انه طلبنا بضرورة عدم احداث أي تجمع أثناء مراجعة المواطنين للدوائر، مشيراً الى ان الأوضاع العامة في الإقليم تتجه نحو الأفضل يوم بعد اخر، إلا أنه من الضروري ان يلتزم المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لمكافحة الفايروس.

وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، قد اعلنت عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم، وقالت وزارة الصحة، “ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 391 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 366 حالة، ولدينا 5 حالات وفاة، بينما بقي 20 حالة اصابة وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة، وهي مستقرة سوف تغادر المستشفيات في القريب العاجل.