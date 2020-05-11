القضاء يستقدم وزير الزراعة السابق مجددا ويتهمه بالكذب

بغداد – الصباح الجديد

أمرت محكمة تحقيق الكرخ/ بغداد باستقدام وزير الزراعة السابق مجددا بشأن المعلومات التي صرح بها كذبا في لقاء مع إحدى الفضائيات حسبما جاء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه .

واورد البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن ” أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك”.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ قررت في 5 آيار الجاري استدعاء وزير الزراعة {السابق} صالح الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ ٩٠ مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن الحسني قد “أنكر الوزير هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة “.