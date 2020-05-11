عضو بالمالية النيابية: صندوق التقاعد مستقل وتأخر رواتب المتقاعدين يثير الاستغراب

بعضها صرف امس اثر زيارة الكاظمي المفاجئة لدائرة التقاعد

بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر امس الأحد، أن صندوق التقاعد مستقل ووظيفته الحصول على الاستقطاعات من الموظفين ولا علاقة للحكومة به، مشيرا إلى أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين امر يثير الاستغراب.

وقال كوجر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الحكومة في بعض الاحيان عندما تشعر بوجود ضائقة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط تلجأ إلى صندوق التقاعد والبنك المركزي”.

وأضاف أن “صندوق تقاعد موظفي الدولة هيأة مستقلة وظيفته الحصول على استقطاعات من الموظفين أثناء تعينهم في دوائر الدولة”.

وأشار إلى أن “تأخر صرف رواتب المتقاعدين امر غير مبرر له باي شكل من الأشكال”، داعيا إلى “وجوب معرفة أسباب تأخر الصرف وهل هناك مخاوف حقيقية خلال الأشهر القادمة”.

تجدر الإشارة في هذا الصدد الى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي اجرى امس الاحد زيارة مفاجئة الى دائرة التقاعد العامة لمتابعة قضية صرف رواتب المتقاعدين، حسب خبر تداولته مواقع إخبارية ووكالات عدة، وجاء في الخبر:” ان زيارة الكاظمي استهدفت الاطمئنان على صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، وتأمين رواتب الأشهر المقبلة “.

ويذكر ان هيئة التقاعد العامة كانت صرحت الأربعاء الماضي باطلاق رواتب المتقاعدين، وعند مراجعة المتقاعدين المصارف يومي الخميس والأحد فوجئوا بأن الرواتب لم تصل اليها، غير ان موظفين في مصرف الرشيد أفادوا بأن زاتب المتقاعدين وصلتهم بعد الساعة الثانية عشر من يوم امس، أي بعد زيارة رئيس الوزراء، فيما لم تصل الرواتب الى فروع مصرف الرافدين حتى ساعة اعداد هذا الخبر.