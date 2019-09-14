نائب: القرار 311 يعني عجز حكومة عبد المهدي عن مغادرة عُقد الحكومات السابقة

بغداد – الصباح الجديد:

انتقد النائب عن تحالف سائرون، سعد مايع الحلفي، امس السبت، قرار الحكومة بتخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة، مبينا ان الحكومة الحالية عجزت عن مغادرة عقدة الحكومات السابقة.

وقال الحلفي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه “عندما تسنم عادل عبد المهدي مهامه رئيساً للوزراء بتوافق أغلب الكتل السياسية وبعدما مُنح ثقة ممثلو الشعب، تأملنا خيراً ببرنامج حكومي واعد يلبي تطلعات الجماهير وحكومة تختار شخصيات من التكنوقراط المستقل وغير مزدوجي الجنسية للمناصب القيادية في البلاد لإحداث نقلة نوعية في المجالات كافة”.

وأضاف ان “قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (311) المتضمن موافقة المجلس على تخويل رئيسه صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد جاء خلافاً لتلك الآمال وعكس مدى العجز الحكومي عن مغادرة دائرة عُقد الحكومات السابقة في المعالجات الترقيعية للملفات الحساسة”.

ودعا مجلس الوزراء إلى “إعادة النظر بهذا القرار والإسراع بتسمية أصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء الوزارات والسفراء ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات ورؤساء الأجهزة الأمنية وغيرهم وفق مبادئ المهنية والاستقلالية وضمن شروط التخصص والكفاءة بعيداً عن المجاملات والتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية”.