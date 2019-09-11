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ناشئو الطائرة يتأهلون لربع نهائي بطولة العرب

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق منتخبنا العراقي بكرة الطائرة للناشئين، أول أمس، الفوز على نظيره الجزائري، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية، المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان.
وجاء فوز الفريق العراقي على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، وبواقع (25-11) و(25-22) و(25-23) نقطة، ليتأهل منتخبنا العراقي الى الدور نصف النهائي من البطولة العربية.
وجاء تأهل منتخبنا العراقي الى الدور ربع النهائي من البطولة بعد تصدره مجموعته، اثر فوزين حققهما، على منتخب الكويت بثلاثة أشواط من دون مقابل، وبواقع (25-18) (25-16) (25-15)، ومن ثم على المنتخب الاماراتي بثلاثة اشواط من دون مقابل أيضاً، وبواقع (25-10) و(25-19) و(25-22) نقطة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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