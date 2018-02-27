تيّار الحكمة يصدر ضوابط مشددة لمرشحيه خلال التنافس الانتخابي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر تيار الحكمة الوطني، بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، ضوابط مشددة على مرشحيه خلال التنافس في الانتخابات النيابية المقررة في 12 من آيار المقبل.

وذكر بيان للمكتب السياسي للتيار تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “تأكيداً لثوابت المشروع الناهض لتيار الحكمة الوطني الذي يهدف لبناء دولة عصرية عادلة على أسس وطنية سليمة، يتبنى تيار الحكمة الوطني لائحة سلوك انتخابي ملزمة لجميع المرشحين في قائمة تيار الحكمة الوطني، حيث تتضمن اللائحة اهم الاسس والأدبيات التي يتوجب التزام المرشحين بها بشكل كامل، على وفق الآتي:

– مراعاة الثوابت الاسلامية والدستورية والقانونية في مجمل الحملات الانتخابية. وعدم استخدام أسماء وصور الرموز الدينية وصور السيد عمار الحكيم خلال الحملات الانتخابية. والتبني الكامل للبرنامج الانتخابي الموحد لتيار الحكمة الوطني قبل الانتخابات وبعدها.

وعدم إعطاء أية وعود غير ممكنة التحقيق وخاصة وعود التعيينات والتزام الصدق والوضوح اساساً في الحملة الانتخابية لقائمة الحكمة. والابتعاد عن استخدام الخطاب الطائفي او التحريضي بأي شكل من الاشكال، لما في ذلك من خسارة للوطن ولأبنائه. وكذلك عدم اقامة التجمعات الانتخابية في المؤسسات الحكومية الرسمية وعدم استخدام امكانات الدولة من اجل الكسب الانتخابي. كما يتحمل المرشحون كافة متطلبات الحملة الانتخابية الخاصة بهم مع التأكيد على عدم الاسراف في الجوانب الكمالية والثانوية، ومضاعفة الاهتمام بالتواصل المباشر مع الناس وإحراز ثقتهم. وعدم التعرض للمرشحين الاخرين واحترام ضوابط التنافس الشريف الذي كفله الدستور العراقي. والالتزام بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وان المرشح الذي لا يلتزم بالنقاط والسياقات الواردة في اعلاه، يكون معرضاً للمساءلة والتدقيق من قبل اللجان التخصصية في تيار الحكمة الوطني.

ودعا المكتب السياسي لتيار الحكمة “جميع المواطنين الذين يتعرضون لأي نوع من الضغوط، لا سامح الله من أي مرشح عن هذه القائمة، مراجعة مكاتب تيار الحكمة الوطني في عموم محافظات العراق”.