المؤتمر الوطني يحذّر الكتل من “فوات الآوان” في إقرار الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ العراقيّ، آراس حبيب، امس الثلاثاء، إنَ تأخر إقرار الموازنة المالية لعام 2018 كل هذه الشهور لم يعد يمنح أي طرف معارض مهما كانت حججه ومبرراته الحق في عرقلة إقرارها”.

وقال حبيب، في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الموازنة ليست ميداناً مناسباً للمناكفات السياسية سيّما أن موعد نهاية الدورة التشريعية بات قريباً ومثله بدء الحملة الانتخابية” .

ودعا حبيب “جميع القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات مشتركة قبل فوات الآوان حتى لايتكرر ما حصل عام 2014 وهو أمر يتعارض وصلب مهمات البرلمان، فالموازنة أهم القوانين غير القابلة للمساومة أو التصرف بها حسب الأهواء والأمزجة والخلافات السياسية التي بعضها ليست وليدة اليوم”.

يشار الى ان مجلس النواب، لم يقر لحد الآن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، وسط استمرار الاختلاف بين الكتل السياسية وأبرزها إحتجاج القوى الكردية على تخفيض الحكومة لحصة اقليم كردستان من 17% الى 12%.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عد في وقت سابق “تأخير الموازنة لعبة وطلب من المواطنين فضحها” مؤكدا ا ” لا أرى اي مبرر لتعطيل الموازنة واتمنى ان يعاقب المواطنون بتصويتهم من يؤخر مصلحة البلد”.