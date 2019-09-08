بوتين يدلي بصوته في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو

الصباح الجديد ـ وكالات :

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح امس الأحد إلى مركز الاقتراع بمبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة للتصويت في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو.

وبعد المشاركة في التصويت أعلن الرئيس بوتين أمام الصحفيين أن الشيء المهم في الانتخابات هو ليس عدد الساسة المحتملين بل نوعية عملهم في مناصبهم بعد الانتخابات.

وعبر عن أمله بمشاركة المرشحين الجديرين فقط في الانتخابات الحالية، مضيفا أنه لا يعرف شخصيا المرشح الذي صوت له.

وتشهد 85 منطقة روسية اليوم الأحد «يوم الاقتراع الموحد»، حيث يختار الناخبون الروس النواب لـ 13 مجلسا تشريعيا و16 محافظا. كما تجري في 22 منطقة انتخابات البرلمانات المحلية.

ويصوت الرئيس بوتين في مركز الاقتراع المذكور تقليديا. وقد تم ذلك في الانتخابات الرئاسية لأعوام 2000 و2004 و2008 و2012 و2018.

وافتتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي. ويشارك فيها 225 مرشحا.

وفتحت امس الأحد، مكاتب الاقتراع في روسيا أبوابها أمام الناخبين لاختيار رؤساء البلديات وانتخاب محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما).

وسيتم اختيار ممثلي السلطات المحلية والإقليمية في أقاليم الاتحاد الروسي الخمسة وثمانين، فيما يعرف بـ»يوم الاقتراع الموحد».

وسيختار الناخبون أكثر من 47 ألف نائب ومسؤول للحكم المحلي، من أصل 105 آلاف مترشح.

كما سيجرى 50 استفتاء تتعلق بطرق إدارة البلاد في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل إقليم.