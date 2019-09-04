كربلاء: خطة لزراعة 133 ألف دونم بالمحاصيل والخضروات الشتوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الزراعة، أمس الاربعاء، عن وضع خطة لزراعة اكثر من (133) الف دونم بالمحاصيل والخضر الشتوية في عموم محافظة كربلاء للموسم الزراعي الشتوي المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، «جرى وضع خطة لزراعة 133 ألف دونم بالمحاصيل والخضراوات الشتوية في عموم كربلاء للموسم الزراعي الشتوي المقبل». واوضحت ان «الخطة الزراعية الشتوية المقترحة للموسم المقبل شملت زراعة محاصيل: الحنطة، الشعير، طماطة مغطاة، بصل يابس، بصل اخضر، باقلاء، شلغم، شوندر، جزر، خضر ورقية، سلق، شجر مغطاة، جت، برسيم ومخاليط علفية». وتابعت «إذ باشرت ملاكات المختصة في المديرية والشعب الزراعية التابعة لها بتنفيذ الخطة الموضوعة من خلال زراعة اكثر من 36 الف دونم حتى الان في شعب زراعة الجدول الغربي والصحراوية، بعد تهيئة المستلزمات الزراعية المطلوبة من بذور واسمدة وآليات لانجاح الموسم المقبل». في السياق، قالت وزارة الزراعة، أمس، ان الخطة الصيفية لمحصول الشلب ارتفعت الى اكثر من ٥٠٠٠ دونم في المحافظة للموسم الحالي. وأكد مدير زراعة المثنى عامر الجابري في بيان، ان «الخطة الزراعية المقررة لهذا العام هي ٥٠٠٠ دونم لمحصول الشلب من الاصناف العنبر والياسمين والطويل موزعة على قضاء الوركاء والرميثة والمجد».

واوضح، ان «سبب زيادة الخطة الصيفية لهذا العام لمحصول الشلب هو استمرار وزارة الزراعة بتقديم الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين وتوفير البذور الجيدة والاسمدة والمبيدات المناسبة لها والاستفادة من كثرة الامطار وزيادة الاطلاقات المائية فضلا عن المتابعات الميدانية المستمرة التي يقوم بها الملاكات الفنية لمزارع محصول الشلب بغية النهوض بهذا المحصول المهم وزيادة الانتاج المحلي لسد حاجة السوق من المحاصيل المحلية».