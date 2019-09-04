العراق ومصر يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة

الصباح الجديد ـ وكالات:

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له؛ سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر البلدين. وقال وزير الكهرباء المصري، إن اللقاء يأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحث احتياجات العراق من الطاقة.

وأكد محمد شاكر، في بيان، دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، منوهاً إلى أن إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في العراق. وأشار شاكر، إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.

وتابع الوزير: «كما نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميغاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما أسهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب».

وأوضح وزير الكهرباء، أن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف، أن ستراتيجية الوزارة تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأعرب شاكر، عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم جميع سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن القطاع يمتلك خبرات وقدرات تدريبية للملاكات البشرية بمستويات عالية.

وأشاد السفير العراقي بالقاهرة، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في المجالات معرباً عن رغبته في الاستفادة منها في إعمار بلاده.