رويدة وربيع يحصدان لقب بطولة عاطر كوركيس بالشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت منافسات بطولة عاطر گورگيس هرمز بالشطرنج الربيد للشباب دون 20 عاماً، في القاعة الرئيسية بمدرسة القديس يوسف الكائنة في الكرادة في العاصمة بغداد.

وجرت المنافسات بمشاركة 26 لاعبا ولاعبة يمثلون خيرة لاعبي المنتخب الوطني العراقي للفئات العمرية وحملة الألقاب والتصانيف الدولية وأبطال العراق لهذا العام والذين مثلوا المنتخب الوطني العراقي للفئات العمرية في بطولة العرب الأخيرة التي جرت في العاصمة الأردنية الهاشمية عمان في شهر حزيران الماضي.

وقد أفرزت منافسات البطولة عن فوز رويدة سعد محسن بالمركز الأول حاصدة ذهبية البطولة برصيد 3.5 نقطة، فيما حصدت طيبة مهدي عطية فضية البطولة بنفس الرصيد، بينما حلت ثالثة الصاعدة عسل نوار أحمد برصيد 3 نقاط.

وكانت كلمة الحسم لبطل العرب الأسبق وبطل العراق ربيع صباح نوري لمنافسات الذكور، والذي خطف ذهبية التنافس وبالعلامة الكاملة برصيد 5 نقاط من 5 جولات دون خسارة أو تعادل، فقد فاز بجميع الجولات، في حين حقق الصاعد الحسن ضمير جبار فضية البطولة برصيد 4 نقاط، بينما حل مفاجأة البطولة باقر حميد خلف في المركز الثالث بذات الرصيد.

وقد جرت البطولة وفق النظام السويسري بخمس جولات وبزمن وقدره 15 دقيقة مع إضافة 10 ثواني لكل نقلة منجزة (نظام فيشر)، وتمت ادارة المباريات بطاقم تحكيم دولي ضم إسماعيل إبراهيم كاكة خان حكما رئيسيا، والحكم الدولي سعد محسن الكناني حكما عاما، والحكم الدولي دلشاد إسماعيل إبراهيم مشرفا على التزاوج لبرنامج سويس منيجر.