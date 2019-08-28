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نائب: هناك “شبه اجماع” على تسويف رفع الحصانة عن برلمانيين مطلوبين للقضاء

شؤون عراقية
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توقع صدور قوائم جديدة..

بغداد – الصباح الجديد:
حذر النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الأربعاء، من وجود “شبه اجماع” بين الكتل السياسية على “تسويف” قضية رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب الذي وردت بحقهم أوامر قضائية، فيما توقع صدور قوائم اخرى بحق نواب جدد لرفع الحصانة عنهم.
وقال الجابري في تصريح لـه إن “هناك شبه إجماع من قبل الكتل السياسية بتسويف رفع الحصانة وهذا مؤشر خطير ضد المؤسسة التشريعية”.
مبينا أن “عددا من النواب الذين صدرت بحقهـم رفـع الحصانـة يعملـون لـدى كتـل وأحـزاب سياسيـة ومن الصعـب يمثلـون أمـام القضـاء”.
ودعا الجابري الكتل إلى “رفع الغطاء السياسي عن الذين وردت أسماهم من قبل القضاء العراقي وان يأخذ مجلس النواب دوره برفع الحصانة عنهم”، متوقعا “صدور قوائم أخرى تتعلق برفع الحصانة عن نـواب آخريـن بتهـم متعـددة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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