نائب: هناك “شبه اجماع” على تسويف رفع الحصانة عن برلمانيين مطلوبين للقضاء

توقع صدور قوائم جديدة..

بغداد – الصباح الجديد:

حذر النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الأربعاء، من وجود “شبه اجماع” بين الكتل السياسية على “تسويف” قضية رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب الذي وردت بحقهم أوامر قضائية، فيما توقع صدور قوائم اخرى بحق نواب جدد لرفع الحصانة عنهم.

وقال الجابري في تصريح لـه إن “هناك شبه إجماع من قبل الكتل السياسية بتسويف رفع الحصانة وهذا مؤشر خطير ضد المؤسسة التشريعية”.

مبينا أن “عددا من النواب الذين صدرت بحقهـم رفـع الحصانـة يعملـون لـدى كتـل وأحـزاب سياسيـة ومن الصعـب يمثلـون أمـام القضـاء”.

ودعا الجابري الكتل إلى “رفع الغطاء السياسي عن الذين وردت أسماهم من قبل القضاء العراقي وان يأخذ مجلس النواب دوره برفع الحصانة عنهم”، متوقعا “صدور قوائم أخرى تتعلق برفع الحصانة عن نـواب آخريـن بتهـم متعـددة”.