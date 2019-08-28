أفلام قصيرة من قارات خمس في مهرجان دهوك السينمائي

كوثر جبارة

تعرض في النسخة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي – من 9 إلى 16 ايلول – المقبل، مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية المتميزة من خمس قارات، سبق لها أن عرضت في مهرجانات سينمائية مرموقة في شتى أنحاء العالم خلال السنتين الأخيرتين، وحازت على عدة جوائز عالمية، ضمن برنامج الأفلام العالمية خارج المسابقة.

وفي عرض لمجموعة من تلك الأفلام، نجد ان الفيلم الروائي الأوكراني القصير (آنا) للمخرج ديكل برينسون، يروي قصة أم عازبة في أواسط عمرها تعيش داخل شقة مهدمة في قرية صناعية شرقي أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وتعمل في مصنع لتجهيز اللحوم، وتحلم بحياة أفضل لنفسها ولابنتها البالغة من العمر 16 عاما، وبعد يأسها من التغيير، يغريها إعلان عن حفل منظم للرجال الأجانب الذين يقومون بجولة في البلاد بحثا عن الحب، فتقرر المشاركة في هذا الحدث مع ابنتها، وهناك تكتشفان سوية سخطهما على الوضع، وتواجه الأم حقيقة تقدمها بالعمر، وعن رغبة الرجال الأميركيين الحقيقية، فتتخليان عن حلمهما بحياة أفضل.

شارك هذا الفيلم في الدورة الثانية والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي. ومن مهرجان كان السينمائي 2019، أيضا يعرض فيلم (HIEU) الفيتنامي القصير للمخرج ريتشارد فان المقيم في سان فرانسيسكو، وتقوم فكرته الأساسية على العطاء، بعد حرب فيتنام، إذ تتلقى أسرة فيتنامية أميركية زيارة مفاجئة من بطريرك مفقود منذ زمن طويل بعد فشله في الحصول على الثراء بنحو سريع.

عرض أيضا الفيلم الوثائقي (بناية الشجعان) للمخرجة البلغارية بوجينا بانايوتوفا الذي تقع أحداثه في صوفيا في يوم 13 يونيو 2014. كعادته كل يوم يعود إيفان إلى المبنى الذي طُرد منه ليطعم جيجي وسارة، كلبتان شاردتان، لكن في صباح ذلك اليوم تختفي فيحاول إيفان البحث عنهما بيأس في شوارع العاصمة البلغارية.

ومن الأفلام الوثائقية القصيرة التي سبق لها الترشح في بعض المهرجانات المهمة والفوز بجوائز فيها فيلم (في الما بين) الوثائقي التجريبي للمخرج الكوسوفي سمير كاراهودا، تقع أحداثه في ريف كوسوفو، حيث يتم بناء منازل متطابقة لأفراد الأسرة من الأخوة والأبناء الذين يعملون في الخارج للتعبير عن المساواة والوحدة، لكنها تبقى بانتظارهم أن يعودوا ذات يوم للاستقرار في وطنهم الأصلي.

رشح الفيلم لجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي2019، كما رشح للجائزة نفسها في مهرجان أفلام حقوق الإنسان الدولي للأفلام الوثائقية الدولي 2019، وحصل على جائزة الأفلام القصيرة في مهرجان فيلينوس السينمائي الدولي 2019.

الفيلم الأندنوسي (هدية) للمخرج أديتيا أحمد الذي يروي قصة إيسفي التي تجبر على ارتداء الحجاب لتتمكن من العيش في منزل نيتا، وعندما يحين موعد عيد مولد نيتا تحاول إيسفي إعداد أفضل هدية لنيتا في غرفتها، ومن خلال هذه التفصيلات يحاول المخرج كشف التعقيدات والنزاعات الثقافية عندما تصطدم الآراء التقليدية للأسرة بالحب الحديث.

حاز هذا الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان البندقية السينمائي الدولي عام 2019، وجائزة أفضل مخرج من جنوب شرق آسيا وجائزة لجنة التحكيم للشباب في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي عام 2018.

من الأفلام القصيرة الأخرى التي اختيرت للعرض في قسم السينما العالمية الفيلم الكندي (اخوان) لمريم جوبور. حاز هذا الفيلم مسبقا على ثلاث عشرة جائزة منها جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام2018، والجائزة الذهبية في مهرجان سان فرانسيسكو لأفضل فيلم روائي قصير عام 2019، وأفضل فيلم كندي قصير في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018، كما رشح لخمس جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي عام 2018.