اتحاد صلاح الدين ينظم بطولة المحافظة بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم اتحاد صلاح الدين الفرعي بالتايكواندو بطولة أندية المحافظة للمتقدمين بمشاركةنحو 50 لاعباً يمثلون 9 أندية ومراكز تخصصية هي « أندية سعد والطوز وصلاح الدين وبلد وآقصو والمركز الوطني للموهبة الرياضية فرع صلاح الدين والمدارس التدريبية الرياحين والقائد صلاح الدين الأيوبي والملوية».

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للتايكواندو في محافظة صلاح الدين، راجي بشير، ان البطولة اقيمت في قاعة منتدى شباب صلاح الدين في مجمع الدور، واحرز لقبها فريق نادي سعد تلاه نادي الطوز ثم نادي صلاح الدين، واشار إلى ان اتحاده سينظم بطولة المنطقة الوسط في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت وهي بطولة مخصصة للمتقدمين في المنطقة الوسطى التي تضم «صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار».

ودعا، بشير المسؤولين في محافظة صلاح الدين الى مد يد العون للرياضة وتقديم الدعم لتنفيذ النشاطات الرياضية التي تسهم في استقرار المحافظة اكثر وتمنح الشباب فرص للإبداع في المجال الرياضي والشبابي.

وقدم رئيس اتحاد صلاح الدين الفرعي بالتايكواندو، شكره إلى عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت، أ.د جاسم عباس علي، لما يبذله من جهود في دعم مسيرة الرياضة وانجاح منافساتها والعمل على استحصال موافقة رئيس الجامعة على فتح ابوابها قاعات الجامعة امام الرياضيين لتنفيذ الأنشطة بما يصب في صالح استقرار المحافظاة ودعم القطاعين الشبابي والرياضي.

واكد ان 15 نادياً في المحافظة قرروا ان ينظموا بمظاهرات سلمية في المدة المقبلة لغياب الدعم الذي تأمل ان تحصل عليه من الجهات المسؤولة في المحافظة، حيث هنالك تهميشا لدور الجانب الرياضي وغياباً واضحاً للمسؤولين في عدم ايلاء الرياضة اي اهتمام يذكر.