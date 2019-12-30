القبض على 39 عراقياً في تركيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي

الصباح الجديد ـ وكالات:

القت قوات الامن التركية امس الاثنين القبض على 39 عراقيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي خلال حملات امنية في ثلاث ولايات.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر أمنية القول إن “الاعتقالات جرت في ولايات أنقرة وقيصري وباطمان”.

وبحسب المصادر فقد “أوقفت قوات الأمن التركية 33 أجنبيا بتهمة الانتماء لداعش في أنقرة 30 عراقياً وسوريين اثنين ومغربيا”.

كما أوقفت قوات الأمن 22 مشتبها في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، بطلب من النيابة العامة في الولاية. وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية…



وفي ولاية قيصري بوسط البلاد، أوقفت قوات الأمن تسعة أشخاص يحملون الجنسية العراقية متهمين بالانتماء لداعش.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.