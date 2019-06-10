النزاهة تضبط مخالفات بملياري دينار في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الاثنين، ضبط مخالفات بعقد استثمار أرض بقيمة ملياري دينار في كركوك.

وذكر بيان للهيئة، أن مكتب تحقيق كركوك التابع للنزاهة تمكن من تنفيذ عملية ضبط لأحد المتهمين، لمخالفته بنود العقد المبرم مع مديرية بلدية كركوك.

وأضافت الهيئة، أن العقد المبرم نص على إنشاء مشتل على جزء من أحد العقارات العائدة للبلدية، في حين قام المتهم بإنشاء دعامات، لغرض بناء محلات تجارية على الأرض؛ لغرض تأجيرها وبيعها للمواطنين خلافا للقانون».

وتابعت: بلغت مساحة العقار 1500 م2، ويقع في مكان مميز في مركز المحافظة، وتصل قيمته التقديرية إلى ملياري دينار.

وأوضحت: جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجـراءات القانونيـة المناسبـة.