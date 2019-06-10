إنتهاء حملة تسويق الحنطة في 9 محافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير التجارة، محمد العاني، أمس الاثنين، انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات.

ونقل بيان للوزارة عن العاني قوله: “إلحاقا بإعلاننا في 10 نيسان 2019 ببدء الموسم التسويقي لعام 2019 الخاص باستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين، ونظرا لانتهاء الكميات المسوقة إلى مواقعنا تقرر إيقاف عمليات استلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين (التسويق) لعام 2019”.

وأضاف، أن “الايقاف يشمل جميع الفروع والمراكز التسويقية التابعة للمحافظات التالية اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل البصرة وميسان ما عدا موقع استلام مطار البتيرة وذي قار ما عدا موقع استلام مطار الدهيمي، والمثنى ـ الديوانية ـ واسط ـ النجف ـ كربلاء ـ بابل ما عدا سايلو الحلة الجديد والمجمع المخزني في المرادية”.

وتابع العاني، أن “في حال وجود كميات من الحنطة المحلية لدى المزارعين لم يتم تسويقها لحد الآن، يجري حجرها لديهم وسيتم تدقيق هذه الكميات من قبل لجان وزارية لتأييد كونها ضمن المساحات الزراعية على وفق استمارات أعـدت لهـذا الغـرض”، لافتا إلى أنه “سيجـري رفـض أي كميـة (مهربـة أو مـدورة وغيـر أصوليـة) وسيتعـرض للعقوبـات مـن يقـوم بذلـك”.

وختم حديثه قائلا: “وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ولجميع الجهات الساندة التي ساهمت في دعم وانجاح حملة التسويق لهذا العام والتي تعد نموذجية من حيث الكميات المستلمة ونوعياتها وسرعة انجاز معاملات الاستلام وصرف المبالغ والتي تتعد 72 ساعة وفي بعض الاحيان أقل من ذلك، إضافة إلى استيعاب الكميات داخل وخارج الخطة الزراعية”.