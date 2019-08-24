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  • سكارليت جوهانسون “أعلى الممثلات أجراً” للعام الثاني على التوالي

سكارليت جوهانسون “أعلى الممثلات أجراً” للعام الثاني على التوالي

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الصباح الجديد – وكالات:
حصدت النجمة سكارليت جوهانسون لقب “أعلى الممثلات أجراً” فــي العالم، للعام الثانـي علـى التوالـي، بحسـب تصنيـف مجلـة “فوربـس” السـنوي.
وجنت جوهانسون 15.5 مليون دولار أميركي، أكثر مما حققته في العام الماضي، ليرتفع أجرهـا إلـى 56 مليـون دولار اميركـي.
وإحتلت النجمة صوفيا فيرغارا المركز الثاني، إذ حصدت 44.1 مليون دولار أميركي، بين 1 حزيران/يونيو 2018 والاول من حزيران/يونيو 2019.
اما النجمة ريس ويذرسبون فحلت في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار أميركي، ثم تلتها النجمة نيكول كيدمان في المركز الرابع بـ34 مليون دولار أميركي.
وهبطت النجمة جينيفر أنيستون إلى المركز الخامس في قائمة هذا العام، بأجر 28 مليون دولار أميركي فقط، بعد أن كانت في المركز الثالث العام الماضي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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