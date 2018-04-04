ملاعب «أبو ظبي» تشهد لأبطال العراق وتزيّن صدورهم بـ 50 وساما متنوعا

قصص النجاح يسطرها رياضيو الأولمبياد الخاص في الدورة الٌإقليمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتمت الاسبوع الماضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص “أبوظبي 2018 ” والتي امتدت على مدار اربعة ايام، وشهدت تنافسا مثيرا بين اللاعبين المشاركين ولكلا الجنسين.

الدورة شهدت مشاركة ألف رياضي من 32 دولة شاركوا في 16 رياضة مختلفة ضمن الأولمبياد الخاص وتضمنت ألعاب القوى، تنس الريشة ، كرة السلة ، البوتشي ، البولينج ، الدراجات، الفروسية ، كرة القدم ، الجمباز ، كرة اليد ، رفع الأثقال، التزلج ، السباحة ، تنس الطاولة ، التنس وكرة الطائرة.

وتعد الألعاب الإقليمية خطوة أولى قبل انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تستضيفها أبوظبي العام المقبل كأول مدينة عربية وشرق أوسطية تحتضن هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب نحو 7 آلاف رياضي من 170 دولة.

وعادت منتخبات اتحاد الأولمبياد الخاص بحصيلة وفيرة من مشاركتها في الدورة الاقليمية التاسعة في أبو ظبي، اذ حصلت على 50 وساما ملونا، وتعد الحصيلة متميزة اكدت علو كعب ابطال العراق في رياضة الاولمبياد الخاص، ومدى جهود الملاكات التدريبية التي تحملت العناء وبذلت الجهود في سبيل الحصول على الاوسمة الملونة المتقدمة في المحفل الكبير.

وفي حديث لرئيس الاتحاد العراقي للاولمبياد الخاص، سعد عبد ياسين، قوله: ان “الفرق العراقية قدمت فعاليات واستطاعت ان تنافس فرق اكثر من 32 دولة عربية واقليمية شاركت في هذه الفعاليات الرياضة المهمة”.

واشار سعد ياسين الى ان “الفرق العراقية الجماعية والالعاب الفردية المشاركة أحد عشر فعاليات رياضية حصدت 50 ميدالية متنوعة توزعت كالتالي في العاب القوى خطفت اللاعبة ضي علي الميدالية الذهبية بسباق 25م وكذلك اللاعبة فاطمة يوسف حصدت الميدالية الذهبية بسباق 50م في حين استطاعت اللاعبة مروة علي من الحصول على ميدالية فضية بسباق 50م اما اللاعبة تمارا عبد الرزاق فقد اكتفت بحصولها على الميدالية البرونزية بسباق 50 م ايضا.اما اللاعب اثير ابراهيم فقد حصل هو الاخر على ميدالية فضية بسباق 50 م بينما حصل اللاعب علي جمعة على الميدالية البرونزية بسباق 50 م وحصل اللاعب محمد غانم على الميدالية الفضية بسباق 25م واللاعب احمد مهدي حصل على الميدالية البرونزية بسباق 25م “.

وتابع رئيس الاتحاد ” وفي فعالية لعبة البولنغ حصل اللاعب محمد حسن على ميداليتين واحدة فضية والاخرى برونزية وخطف المركز الثاني بعد فوزه على اللاعب التونسي اما اللاعب عامر مزيد حصل على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية بفوزه على اللاعب الاردني فيما اكتفت اللاعبة ايات فاضل بالمركز الخامس فقط”.

وفي فعالية ريشة الطائرة فاز مالك نجم على اللاعب الصيني وحصل على المركز الثاني بالميدالية الفضية اما اللاعبة نور محمد علي فازت على اللاعبة الفلسطينية وحصلت على المركز الثاني بالميدالية الفضية بينما حصل اللاعب عدي غازي على الميدالية البرونزية بالمركز الثالث بتغلبه على اللاعب الفلسطيني اما اللاعبة هبة صلاح فقد حصلت على المركز الرابع”

واكد عبد ياسين ان “فعاليات البوتشي حصل خلالها اللاعب علي علاء المركز الاول بالميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب الاماراتي وايضا حصد فضية باللعبة نفسها من خلال فوزه على اللاعب السوري وحصوله على المركز الثاني وكذلك حصل زميله مرتضى جمال على ذهبية البوتشي بفوزه على اللاعب الاماراتي كما حصل على الميدالية الفضية بعد فوزه على اللاعب الاردني في حين حصلت اللاعبة مريم محمد على الميدالية البرونزية بفوزها على اللاعبة السورية وكذلك فازت بالمركز الثالث اللاعبة يمامة فوزي بالميدالية البرونزية” .

واوضح ان ” فعاليات التنس الارضي فاز فيها اللاعب مرتضى كريم وحصل على المركز الثاني بعد خطفه الميدالية الفضية وفي كرة السلة فاز فريقنا على الكويت بنتيجة 23- 22واللعبة الثانية 20- صفر وحصل الفريق على المركز الثاني بالميدالية فضية اما في كرة اليد فقد فاز الفريق العراقي على مصر بنتيجة 21 مقابل 19″ واللعبة الثانية فاز العراق على مصر 24 – 22 فيما اللعبة الثالثة خسر العراق مع سوريا 23 – 29 وحصل على المركز الرابع

واكد ياسين انه في” فعاليات السباحة فاز السباح يونس اديب بسباق السباحة الحرة وخطف الميدالية الفضية والبرونزية اما السباح علي فواز فقد حصد الميدالية الذهبية والفضية في حين حصل السباح محمد عادل على الميدالية الفضية اما السباحة فرح فواز حصد ميداليتين فضيتين والسباحة دانية سعد حصلت على الميدالية البرونزية واخيرا السباحة هاجر عبد الرحمن التي حصلت على الميدالية الفضية”.

اما كرة الطاولة، فقد حصدت 4 اوسمة، ذهبي للاعب مروان راضي، والفضة للاعبتين حنان احمد ونور الهدى هاشم والبرونز للاعب فارس محمد.

وختم رئيس الاتحاد” في فعاليات رفع الاثقال حصل الرباع عباس نايف على 3 ميداليات فضية وميدالية برونز واحدة (بنج بربس) اما الرباع طه فقد حصل على ميدالية فضية واحد وعلى 3 ميداليات برونزية (الدبني) بينما حصلت الرباعة هدى على 4 ميداليات فضية (دبتلفت) وحصلت الرباعة طيبة على ميداليتين برونزيتين”.

يشار إلى ان منتخباتنا بالأولمبياد الخاص لطالما حققت النجاحات الكبيرة واعتلى ابطالها منصات التتويج ونالوا أوسمة النصر في البطولات التي اشتركوا فيها على صعيد الدورات الاقليمية او بطولات العالم، اذ سجلوا افضل النتائج وتنافسوا بقوة مع لاعبي المنتخبات الاخرى فاستحقوا النجاح والتفوق في البطولات التي اشتركوا فيها.