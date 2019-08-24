  • السبت , 24 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شركة روسية تقاضي جاكي شان وشوارزنيغر!

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الصباح الجديد – وكالات:
رفعت شركة الإنتاج الروسية RFG‎، دعوى قضائية ضد شركة China Film Group‎، و أرنولد شوارزنيغر وجاكي شان مطالبة بتعويض مالي قدره 216 مليون روبل (أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف دولار).
وطالبت شركة الإنتاج الروسية، التي مولت فيلم “Viy 2″، وحمل عنوان “سر ختم التنين” في النسخة الصينية، ولم تحصل على أي أرباح منه بعد، باسترداد المبلغ المذكور بعد البداية الفاشلة لعـرض الفيلـم فـي الصيـن، مـن بطولـة جاكـي شـان وأرنولـد شوارزنيغـر.
ويعتقد المنتج الروسي، ألكسي بيتروخين، أن مطالبات شركة الإنتاج الروسية لن تثمر عن شيء، لأن الأموال المخصصة للفيلم لا تعود للشركة أو مستثمرين من القطاع الخاص، بل لصندوق السينما الذي حولها لتمويل الفيلم.
وحصل الفيلم على أكثر من مليوني دولار بقليل، خلال عرضه الأول في الصين بعطلة نهاية الأسبوع. ولن يتمكن الجمهور الروسي من مشاهدة الفيلم إلا في شهر سبتمبر ايلول المقبل، موعد عرضه في البلاد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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