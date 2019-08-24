“صورك تتكلم”.. غوغل تطرح تقنية جديدة

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة “غوغل” الأميركية، عن طرحها لميزة جديدة، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، تساعد مستخدميها في البحث داخل مكتبة “صور غوغل” (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.

كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، بعد إجراء عملية البحث عن النص، نسخه ولصقه بسهولة، داخل ملاحظة أو مستند أو انموذج باستعمال (Google Lens)، حسبما أوضحت “غوغل” في تغريدة لها.

وتنصح “غوغل” المستخدمين، أنه فور ظهور الصورة المطلوبة أمامهم بعد عملية البحث، بأن ينقروا فوق زر (Google Lens) لنسخ النص ولصقه بسهولة، وفقا لموقع “ذا فيرج” التكنولوجي.

كذلك تحتوي منصة (Google Lens) على مرشح قوي للتعرف البصري على الحروف (OCR)، بإمكانه سحب النص من أية صورة، وهو متوفر فقط في (Google Photos).

وفيما أشارت “غوغل” في تغريدتها، إلى أن ميزة البحث عن النصوص في “Google Photos” ستكون متوافرة خلال الشهر الجاري، فقد لفتت إلى أنها متوافرة لبعض مستخدمي هواتف “أندرويد”، ومستخدمي نسخة الويب، في حين تبدو غير مفعلة حتى الآن على هواتف “آيفون” التي تعمل بنظام تشغيل “آي أو إس”.