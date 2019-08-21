اقرار تشغيل الخريجين الأوائل وتثبيت متعاقدين في تربية البصرة استثناء من تعليمات الموازنة

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المعتاد..

بغداد – الصباح الجديد:

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الاربعاء برئاسة عادل عبدالمهدي رئيس المجلس، وناقش الفقرات المطروحة على جدول اعماله ومن بينها تشغيل الخريجين الأوائل، وتثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع تربية البصرة، ووافق على عدة من المحاور المطروحة ومن بينها الفقرتين التي اشير اليهما.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان المجلس اقرّ توصية للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة، مشيرا الى ان المجلس اقرّ ايضا توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج .

واشار البيان الى ان الجلسة شهدت اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس، لافتا الى انه تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة 75% من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية”.



وأضاف البيان كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988، منوها الى ان المجلس اقر خلال جلسته، مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017.

وتابع ان مجلس الوزراء وافق على اتفاق تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء، وايضا وافق على دعم نادي الطلبة الرياضي ، موضحا ان المجلس وافق على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام / 2019، كذلك اقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق رقم 5