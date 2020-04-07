توقف الدوري الممتاز يقسم الملاكات التدريبية بين متضرر ومستفيد

محمد فرحان امينا لسر الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يختلف حجم ضرر توقف الدوري من فريق إلى آخر، كما قد يكون فرصة لبعض المدربين لإعادة ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف.. يسلط التقرير التالي الضوء على المتضررين والمستفيدين من توقف النشاط الكروي بالعراق.

مدرب النفط الدكتور يحيى علوان، ابتعد عن التدريب لأكثر من موسم، وعاد للدوري العراقي بما يمتلك من خبرة كبيرة نجح في توظيفها لقيادة فريق النفط لتحقيق نتائج متميزة وضعته بصدارة الترتيب.. لكن توقف الدوري وإمكانية إلغاء المسابقة قد تطيح بحجم العمل والاجتهاد الكبير الذي بذله علوان.

اما، مدرب القوة الجوية فقد كون فريقا متماسكا ينافس بقوة على اللقب، حيث يحتل القوة الجوية المركز الثاني بفارق نقطة عن النفط، ولديه مباراة مؤجلة.. الإلغاء والتوقف قد يفوت الفرصة على أوديشو للاستمرار بمساعيه نحو اللقب.

مدرب نفط الوسط حاله مشابه لحال أيوب أوديشو، وقد يكون في ظرف أصعب، حيث استلم الفريق الموسم الماضي بحال صعب جدا وبدأ بناء فريق شبابي جيد، جنى ثماره في الموسم الحالي وحقق نتائج مميزة في بداية الموسم، ويحتل فريقه المركز الثالث، بمستوى مقنع، وبالتالي تعطيل الدوري يعد ضررا حقيقيا.

أبرز المستفيدين من قرار التأجيل، مدرب الشرطة عبد الغني شهد، الذي تستلم الفريق بوضع نفسي متراجع جراء مغادرة البطولة العربية، وبالتالي الفريق كان يحتاج إلى الوقت لترتيب الأوراق وإعادة التنظيم.. وربما يكون توقف الدوري أو حتى الإلغاء فرصة للشرطة لبدء التحضير لدوري أبطال آسيا.

مدرب الزوراء الذي استلم المهمة بعد تراجع وضع الفريق في البطولة العربية.. ولم يختر المدرب أدواته، كونه أكمل المهمة خلفا للمدرب حكيم شاكر وبالتالي لم يتمكن من معالجة الفريق سريعا ليغادر الفريق من ملحق أبطال آسيا، وبدت نتائجه غير مقنعة في بداية الدوري، وبالتالي المدرب يحتاج إلى ترميم صفوف الفريق بشكل مثالي.. وبالتالي الزوراء من الممكن أن يستفيد حتى من قرار إلغاء الدوري في إعادة ترميم خطوط الفريق.

من جانب اخر، عقدت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعها الاول بعد تكليفها من الاتحاد الدولي بمهامها برئاسة اياد بنيان وحضور الاعضاء كافة عبر الدائرة الالكترونية بسبب الحجر الصحي المفروض في بلدنا وقاية من فيروس كورونا.وتم خلال الاجتماع الاول مناقشة رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمهام الموكلة للجنة وسبل تنفيذها مع ادارة شؤون الكرة العراقية بالشكل الذي يخدم جميع مفاصلها ويوصلها الى بر الامان خلال الفترة المقبلة.

كما تم الاتفاق في الاجتماع على تسمية، محمد فرحان امينا للسر في اللجنة المؤقتة، وممارسة مهام عمله خلال هذه المرحلة، والتأكيد على مركزية القرارات المتخذة لاحقا وايصالها للاعلام بشكل مهني وموضوعي من خلال الدائرة الاعلامية للاتحاد العراقي.

إلى ذلك، قررت الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد منح تفرغ كامل للمهندس، محمد فرحان، من اجل ان يكون جهده منصبا فقط على عمله الجديد كأمين سر في الاتحاد العراقي لكرة القدم .وقال رئيس النادي، فلاح مندب المسعودي: ان قرار تفرغ فرحان اتخذ بالإجماع من قبل إدارة النادي.وأكد المسعودي حرص ناديه على نجاح عمل لجنة التطبيع المؤقتة، والتي كلفت بإدارة شؤون الاتحاد من قبل الإتحاد الدولي (الفيفا).