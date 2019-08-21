سحب يد نائب المحافظ للتحقيق في انفاق موازنة سنة في 8 اشهر وهدر 45 مليار دينار

مجلس بغداد:

بغداد – الصباح الجديد:

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، امس الاربعاء، اسباب سحب يد النائب الفني للمحافظ (علي هيجل) لمدة 60 يوماً، مبيناً ان موازنة 2017 صرفت خلال 8 اشهر، كما ان هناك 45 مليار دينار لم تصرف بشكل وفق الضوابط والتعليمات.

وقال الربيعي في تصريح له ان ” سحب يد نائب المحافظ (علي هيجل) لمدة 60 يوماً، تبعه تشكب لجنة تحقيقية في مجلس المحافظة مكونة من تسعة اعضاء ورؤساء لجان للتحقيق من موازنة 2017″.

واضاف ان “التحقيق جاء لمعرفة كيفية صرف الموازنة في ثمانية اشهر، حيث اجتمت اللجنة قبل عيد الاضحة، وشددت على ضرورة سحب يد النائب الفني للمحافظ، والتحقيق مع المعاونين والاداريين اضافة الى المدارء العاميين والبلديات”.

واوضح ان “اللجنة التحقيقية قررت سحب يد النائب الفني للمحافظ والتحقيق معه لمدة 30 يوماً، ليقوم المحافظ بدوره بالتحقيق في صحة كلام اللجنة”، مؤكدا أن “ملفات نائب المحافظ وفي حال التأكد من صحة التحقيق فانه سيتم احالته الى النزاهة، حيث ان التحقيق يجري لمعرفة كيفية صرف 45 مليار دينار، خاصة انها صرفت من دون ضوابط وتعليمات”.