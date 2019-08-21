لتقديم المساعدات النقدية عبر تقنية بصمة العين في العراق

«Zain Cash» تتعاون مع مفوضية اللاجئين و»IrisGuard»

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أنّ محفظتها المتنقلة «ZainCash» ستقدّم خدمة EyePay® Cash، وهي منصة ثورية ستمكّن اللاجئين من صرف مساعداتهم المالية عن طريق بصمة العين.

وأوضحت زين في بيان صحفي أن هذه المنصة المبتكرة تمّ تطويرها من قبل شركة Zain Cash، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وIrisGuard، وهي شركة لحلول الدفع الإلكتروني ومقرّها المملكة المتحدة وتعتبر المورد الرئيسي لتكنولوجيا القياسات الحيوية للتعرّف على بصمة العين، وهي تهدف إلى ضمان أعلى مستوى حماية ضدّ الاحتيال وتحسين تحويل المساعدات النقدية إلى المستفيدين من مفوضية الأمم المتحدة.

وبينت المجموعة أن هناك أكثر من 120 ألف عائلة معرّضة للخطر في العراق، وحوالي 30 ألف عائلة لاجئة في البلاد تتلقى دعما نقديا من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قدمت المفوضية دعما بأكثر من 60 مليون دولار من خلال شركائها في العام 2018.

الجدير بالذكر أن الاعتماد علىuvh تكنولوجيا بصمة العين الهادفة إلى دفع المساعدات النقدية سيحسّن كثيرا من دقّة التعريف والكفاءة، وبشكل أسرع من ذي قبل، كما سيتمكّن اللاجئين المستحقين من صرف النقود بدون أي حاجة إلى أي أدوات تعريف أخرى، فهذه التقنية ستحد بشكل كبير من الاحتيال، كما تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية لديها مستوى عالٍ من الأمان والتشفير لبيانات التسجيل الخاصة بها.

وكشفت زين أن هذه الخدمة الجديدة ستساعد في عمليات الدعم التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية في العراق الذين يستهدفون أكثر من مليون عراقي من النازحين واللاجئين للحصول على مساعدات نقدية في العام 2019.

وقال أيمن غرايبة، ممثل المفوضية في العراق « نحن في مفوضية اللاجئين دائما نبحث عن أحدث وأفضل الحلول التكنولوجية التي تسهم في تامين أفضل سبل الحماية للاجئين، تستخدم المفوضية تقنية مسح العين لتسهيل المساعدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – في الأردن ولبنان ومصر – وقد أثبتت أنها قناة أكثر فاعلية وكفاءة، حيث تعزّز تقنية مسح قزحية العين عدد المستفيدين الذين يضمنون هويّتهم، وبالتالي فهي تقنية خالية من احتمالية الاحتيال».

وأضاف قائلا « يسرّ المفوضية في هذه المناسبة أن تأخذ شركة زين كاش زمام المبادرة في طرح استخدام تقنية مسح بصمة العين في العراق بالتعاون مع IrisGuard».

وتعليقًا على اعتماد منصة EyePay® Cash في العراق، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش، يزن التميمي، «إن شركة زين لديها التزام قوي تجاه شعب العراق وسكانه، فنحن عازمون على القيام بدور مهمّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد العظيم».

وأضاف قائلا «إن تعاوننا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و IrisGuard يسمح لنا بتوفير خصوصية أكبر وضمان الاندماج المالي للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، كما ونتوقّع أن تساعدنا هذه الخطوة في إحداث تأثير إيجابي وفوري».

ومن ناحيته علّق عماد ملحس، المؤسس والرئيس التنفيذي في IrisGuard ، قائلاً «نحن فخورون بأن نمهّد الطريق في توفير الإدماج المالي للمحتاجين بآلية عمل أسرع، كما يسعدنا أن نتشارك مع Zain Cash ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير حلاً موثوقًا ودقيقًا بنسبة 100٪ «.

وتابع قئلا « هذه الخطوة ستحد كثيرا من المخاطر، وستوفر الخصوصية للمستفيدين، كما أنها ستضمن في النهاية أنّ أولئك الذين يحتاجون إليها يتلقون المساعدات بشكل أسرع وبطريقة أكثر أمانًا «.

ومن خلال دمج تقنية مسح بصمة العين في تسجيل المساعدات النقدية المقدّمة إلى اللاجئين وصرفها، فمن المقرّر أن تصبح عملية الصرف أكثر أمانًا مقارنةً بالعملية السابقة التي عادة ما كانت تستغرق 15 يوما، فالاعتماد على مسح بصمة العين سيُجرى وفق عملية سريعة وبسيطة – عبر التقاط صورة من IrisGuard ومن ثم تكوين الهوية، ويعد جهاز EyePay® المقدم من IrisGuard الأوّل من نوعه القادر على مصادقة الهوية على نطاق عالمي في غضون ثلاث ثوان، ويجمع هذا الجهاز الذكي الجديد بين خبرة IrisGuard في تقنية التعرّف على قزحية العين وإمكانية التنقل، مما يوفر المقارنة بين مليون إلى مليون شخص في العالم في الوقت الفعلي.

يذكر أن IrisGuard تأسست في العام 2001، وهي شركة مقرّها المملكة المتحدة لحلول الدفع الإلكتروني والمورّد الرئيسي للتكنولوجيا الحيوية للتعرّف على بصمة العين لنشرها على نطاق واسع، والتي تركّز على إدارة متطلّبات الهوية البشرية الموثوقة لقطاع واسع من السكان، وقد تمّ إطلاق Zain Cash في أواخر العام 2015 من قبل محفظةZain and Iraq Wallet ، وهي عبارة عن منصّة تسمح للمستخدمين ابلإيداع والسحب ونقل الأموال ودفع قيمة البضائع والخدمات عبر هواتفهم النقالة، واختارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه الخدمة فيما بعد كآلية صرف للاجئين في العراق.