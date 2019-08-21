وزير التخطيط : نسعى الى تعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية العالمية للتنمية المستدامة

بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكداً التعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود المحلية والدولية وتوجيه استراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

والقى الوزير كلمة خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة اكد فيها على إن رؤية التنمية المستدامة الوطنية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية اعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق.

واشار الوزير إلى ان التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقى بظلالها على جميع دول المنطقة ، لافتاً إلى إن نظرة الوزارة الواقعية لهذه التحديات جعلتها تخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية الى الحلول الممكنة ، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة، مؤكداً ان الرؤية الوطنية بذلك ستكون وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة؛ سيتم خلالها تعزيز سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ولفت الوزير الى مواصلة الوزارة لمساعيها في تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة لتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة الجميع وتعزيز الوعي وتوطين اهداف التنمية المستدامة العالمية وادماجها في الخطط المحلية وتعزيز دعم شركاء التنمية لتنفيذها والمضي بجهود مشتركة نحو انسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن ومجتمع موحد واقتصاد متنوع وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد.

من جانبها أشادت ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق زينة علي احمد بجميع الجهود الساعية لإكمال مسيرة العراق التنموية المبنية على مشاركة مجتمعية خلاقة واستهداف تحديات عدم المساواة والفقر والأمن والسلم من دون استثناء احد.

هذا وعبر وزير التخطيط عن خالص شكره وتقديره لفريق إعداد الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتعاون المثمر الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي والدور الفاعل للسلطة التشريعية في تمكين ودعم وزارة التخطيط.

وكان وزير التخطيط قد بحث مع وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بما يحقق المزيد من اهداف التنمية المستدامة.

وبين الدكتور نوري الدليمي المساعي التي حققتها وزارة التخطيط مؤخراً خلال ترؤس العراق لمؤتمر التنمية المستدامة في بيروت وتقديم سيادته للتقرير الطوعي الأول للعراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشيداً بذلك بجهود الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة التي قدمت الدعم المطلوب .

من جهته اعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود وزارة التخطيط في ميادين العمل ذات العلاقة، والإجراءات التي وجه بها وزير التخطيط خلال اللقاء لتقديم وسائل الدعم الممكنة لوزارة الخارجية ، سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل مباني الوزارة داخل وخارج العراق وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً توفير ظروف الدعم الممكنة لوزارة التخطيط في انفاذ رؤيتها لعراق 2030.