رئاسة البرلمان ترحب بموافقة الفيفا على إقامة مباريات العراق في البصرة

اتحاد الكرة يضيف عدة فقرات بعقد كاتانيتش ويؤجل حسم مستقبله

بغداد ـ الصباح الجديد:

رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، امس، بموافقة الفيفا على احتضان البصرة مباريات العراق ضمن تصفيات كأس العالم، واصفاً القرار بـ»التأريخي».

وقال الكعبي في بيان صحفي: «نرحب بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المتضمن الموافقة على طلب العراق بإقامة مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة»، مثمناً «استجابتهم السريعة للطلبات التي وصلتهم وضمنها مخاطبته الرسمية بداية الشهر الحالي».

وأشاد بـ»الحراك الرياضي ذات الصلة الذي بذل خلال الفترة السابقة لحصول العراق على حقه في خوض مباريات تصفيات كاس العالم في البصرة»، مؤكداً أن «هذا القرار التأريخي جاء نتيجة تظافر جميع الجهود الرياضية المحلية والآسيوية».ودعا الكعبي إلى «تكثيف جميع الجهود المعنية لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية».

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي، على طلب أسود الرافدين بخوض مباريات الفريق في تصفيات مونديال 2022، في مدينة البصرة.وقال اتحاد الكرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «الفيفا وافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة».يشار إلى أن مدينتي كربلاء وأربيل استضافتا مؤخرًا بطولة غربي آسيا، والتي توج بها المنتخب البحريني على حساب نظيره العراقي.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أكدت، جاهزية مدينة البصرة الرياضية لاستقبال مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر إن الوزارة قدمت شرحا ميدانيا مفصلا لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة الأردني طلال السويلمين، خلال زيارته للمدينة الرياضية في البصرة والاطلاع على ملعب البصرة الدولي سعة 65 إلف تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض. وأضاف جابر، إن ملاكات الوزارة الفنية والهندسية وإدارة المدينة الرياضية وقسم الموهبة الرياضية في البصرة رافقت وفد الفيفا في جولته الميدانية لمدينة الرياضة في البصرة، والوقوف على آخر الاستعدادات التي قامت بها الوزارة من أجل تهيئة المدينة الرياضية لاستقبال مباريات المنتخب

العراقي، مبينا إن مدينة البصرة الرياضية على أتم الجاهزية وان الوفد الضيف أبدى ارتياحه للعمل والاستعدادات التي قامت بها الوزارة داخل المدينة الرياضية في البصرة.

إلى ذلك، رسمياً.. اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم، اضافة فقرات جديدة بعقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً ب‍فندق بغداد، مساء أول أمس، من اجل حسم مستقبل المدرب مع اسود الرافدين.وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني ان «اتحاد الكرة عقد اجتماعاً من اجل حسم مستقبل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات لبطولة غربي آسيا».وا ضح ان «الاتحاد قرر اضافة عدة فقرات مهمة بعقد كاتانيتش وفي حال وافق عليها سيتم تجديد عقد المدرب لموسم اخر».

ومن المقرر حسم مستقبل كاتانيتش خلال اليومين المقبلين بعد الاجتماع مع المدرب واطلاعه على الفقرات الجديدة بالعقد.

من جانب اخر، وجه الاتحاد المركزي لكرة القدم، أمس، دعوة للاندية الراغبة بالمشاركة في بطولة كأس العراق في الموسم المقبل.وقال الاتحاد ان «لجنة المسابقات في الاتحاد دعت اندية الدرجة الاولى والثانية، الراغبة في المشاركة في بطولة الكأس للموسم المقبل، الحضور الى مقر الاتحاد لإقامة قرعة الدور الاول في الساعة الثانية عشرة من يوم الاحد المقبل، الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري».

يشار الى ان فريق الزوراء توج بلقب بطولة الكأس للموسم الماضي، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الكهرباء بهدف من دون مقابل.