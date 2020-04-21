  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أمانة مجلس الوزراء تنفي تغيير نظام الرواتب الحالي

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الانباء المتداولة عن تغيير نظام الرواتب الحالي بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط.
وقالت الامانة العامة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها تنفي “التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين”.
ودعت أمانة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى “عدم الإعتماد أو التعامل مع أي أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك”.
وكان المتحدث باسم ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ العامة للمجلس ﻋﻼء ﺟﻠﻮب اﻟﻔﻬﺪ، قال في تصريح صحافي إن “وزارة المالية ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮواﺗﺐ على وﻓﻖ المتغيرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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