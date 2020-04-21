البرلمان يعتزم فتح ملف المناصب بالوكالة من جديد بعد استغلال وزراء خلو منصب رئيس الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعتزم مجلس النواب، إعادة فتح ملف المناصب بالوكالة، فيما اتهم بعض الوزراء باستغلال خلو منصب رئيس الحكومة لتعيين وكلاء ومستشارين ومدراء.

وقال النائب عباس السيد صروط، إن “إعادة النظر بالمناصب بالوكالة كانت قد شهدت تحركاً قوياً خلال الأشهر الماضية، إلّا أنّها تضاءلت شيئاً فشيئاً بعد استقالة رئيس الوزراء والانشغال بتكليف رئيس حكومة جديد”.

واضاف صروط أنّ “بعض الوزراء استغل خلو منصب رئيس الحكومة لتعيين وكلاء ومستشارين ومدراء عامين بالوكالة في كتب رسمية”، مؤكداً أنّ “العملية شهدت عمليات فساد كبيرة”.

وأوضح صروط أنّ “هدف التعيينات وضع الحكومة المقبلة أمام الامر الواقع”، لافتاً إلى أن “معالجة الوضع تحتاج الى رئيس وزراء يعمل على حسم هذا الملف بسرعة ومن دون أي تهاون مع أحد”.