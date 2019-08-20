رياض يتفقد مراكز الموهبة

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض عصر أمس الأول مراكز الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات يرافقه مستشار الوزارة الدكتور حسن الحسناوي وممثل الوزير في قسم الموهبة الرياضية الدكتور بلال الحسني.

واطلع الوزير على قاعات المدينة الشبابية والتقى بمديري المراكز والموهوبين، مستمعاً إلى ابرز النقاط التي تسهم في دفع عجلة المركز الوطني الى امام، مؤكداً ان وزارة الشباب والرياضة تبدي حرصها الكبير على تسخير امكاناتها في سبيل دعم مشروع الموهبة الرياضية وتهيئة جميع الامور التي تسهم في اعداد الجيل الجديد على وفق أسس صحيحة.